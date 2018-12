Aclara Noelia por qué le dice sí al cine porno

Noelia compartió en sus redes sociales un mensaje en el que aclara su decisión de incursionar en el mundo de la pornografía, informó El Universal.Ayer se dio a conocer que la cantante puertorriqueña tenía "más de 10 millones de razones" para incursionar en películas no aptas para menores de 18 años, y en el mensaje de hoy las explica.La artista de 39 años comienza enfatizando que la producción en cuestión es meramente una decisión de negocios, y señala que luego de que durante años de esfuerzo y éxitos en el mundo musical, la industria fue injusta con ella, tuvo que mirar hacia otras oportunidades."Fui marginada de una Industria del Entretenimiento Musical Latino que nunca nunca fue justa conmigo, 10 Millones de Discos vendidos, 10 Exitos en Billboard en Español, 4 Exitos en Billboard Dance en Inglés DE NADA SIRVIERON. Una Industria Hipócrita que no respeta a nadie, misma que agoniza por Justa razon. Por lo tanto queda mas que claro que ahora es mas importante tomar decisiones de negocios".La intérprete de temas como "Tú" y "Candela", agradeció a aquéllos valientes que la apoyan y la quieren tal como es.A continuación su mensaje completo:Notas Voluntarias para quien tenga "NECESIDAD" de querer saber mas.*La produccion en cuestion es meramente una decision de negocios.-JUSTA y CORRECTA-A mi NADIE me tiene que juzgarNADIE tiene derecho de tratar de disectar el PORQUÉ de mis decisiones.《Una decision que va ligada a mi entorno, mis tiendas Noelicious y mis Cabarets y Clubs de los que ahora soy Socia..-》{Resumiendo- en la realidad nunca recibi el apoyo masivo ni de la gente , ni de las mujeres cuando fui un ejemplo de superacion ante un acto tan infame y cruel.} DIGAN LO QUE DIGANDurante 15 años nunca cezaronLos señalamientos equivocados e injustos. Fui marginada de una Industria del Entretenimiento Musical Latino que nunca nunca fue justa conmigo, 10 Millones de Discos vendidos, 10 Exitos en Billboard en Español, 4 Exitos en Billboard Dance en Ingles DE NADA SIRVIERON. Una Industria Hipocrita que no respeta a nadie, misma que agoniza por Justia razon. Por lo tanto queda mas que claro que ahora es mas importante tomar decisiones de negocios.Muchas veces las injusticias e incomprenciones te ayudan a madurar, y aprender que no siempre el Mundo es justo y Uno tiene el deber de hacerse Justicia uno mismo.Gracias a quienes son Valientes para quererme como soy y por lo que soy,Noelia

