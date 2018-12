Que hubo sexo... y se disculpó

Turín, Italia— Cristiano Ronaldo habría aceptado que tuvo relaciones sexuales con una joven maestra en 2009, aunque sin admitir que fue una violación.El diario alemán Der Spiegel, cuya información la publica el portal español Sport, asegura que tuvo acceso a las declaraciones del delantero portugués en su comparecencia de defensa.CR7 fue acusado de violación por Kathryn Mayorga, mientras el ahora delantero de la Juventus visitaba Las Vegas en 2009. La investigación sigue en curso.El diario alemán asegura que Cristiano contestó un cuestionario como parte de su declaración, en la que admitió que en un principio la mujer no aceptó tener sexo con él.“Ella dijo que no era correcto tener relaciones sexuales, ya que nos acabábamos de conocer, pero aún así me agarró el pene", fue una de las respuestas de Cristiano.Y agregó... “Ella dijo que no quería, pero se puso a disposición. Fue duro. Cinco o siete minutos. Tal vez ella tuvo algunos moretones cuando la agarré. Ella me dijo: Eres estúpido, imbécil, me obligaste. Me disculpé después”.Sobre todo lo que se ha dicho de él en esta acusación, Cristiano ya se había manifestado.“Todo lo que se ha publicado es falso, sólo quieren promocionarse gracias a mi nombre. Espero tranquilo el resultado de la investigación, ya que nada me pesa en la conciencia”.