Los Angeles- Kevin Hart tiene un nuevo trabajo: será el anfitrión de los premios de la Academia de 2019, un papel que el prolífico actor y comediante dijo que cumple un sueño que tenía desde hace tiempo.Hart anunció su elección para la 91ra ceremonia de los premios Oscar en una publicación de Instagram el martes. Posteriormente, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le dio la bienvenida ``a la familia" en un tuit.El anuncio se produjo horas después de que la revista de entretenimiento The Hollywood Reporter publicó un artículo en el que dijo que el papel de anfitrión de los Oscar es ``el empleo menos buscado en Hollywood".Hart claramente no piensa de esa forma. En su publicación de Instagram, escribió que ser el anfitrión de los premios ha estado en su lista de trabajos soñados por años. La edición de 2019 de los Oscar será transmitida el 24 de febrero por la cadena ABC.``Estoy sorprendido simplemente porque esta ha sido una meta en mi lista durante mucho tiempo... Poder unirme a la legendaria lista de anfitriones que han agraciado este escenario es increíble", escribió Hart. ``Sé que mi madre está sonriendo de oreja a oreja en este momento".``Me aseguraré de que los Oscar de este año sean especiales", agregó.Hart asume los deberes de anfitrión de Jimmy Kimmel, quien condujo las últimas dos ceremonias, incluida la pifia de 2016, cuando se anunció erróneamente el ganador a mejor película. La ceremonia del año pasado registró los niveles de audiencia más bajos en la historia de los premios y a la Academia ha anunciado una serie de cambios para el próximo espectáculo.Entre ellos está la reducción de la transmisión a tres horas, así como presentar algunas categorías durante los cortes comerciales y transmitir extractos de los discursos de esos ganadores durante el evento.Hart, de 39 años, se ha vuelto una estrella rentable con películas como ``Ride Along", ``Jumanji: Welcome to the Jungle" y ``Night School".Celebridades como Martin Lawrence y Chris Rock, quienes fueron anfitriones de la ceremonia en 2005 y 2016 respectivamente, publicaron mensajes de felicitación sobre la elección de Hart el martes por la noche.``Diablos, he perdido otro trabajo ante Kevin Hart", publicó Rock en Instagram, repitiendo a una broma que hizo durante su monólogo de apertura en la ceremonia de 2016. ``Tienen a la mejor persona para el trabajo".

