Queen y Adam Lambert anuncian su gira 'Rhapsody' por EU

Ciudad de México.- La banda británica Queen con su cantante estadunidense Adam Lambert realizarán una gira de seis semanas por Norteamérica, tras el éxito de la cinta biográfica sobre Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody.Live Nation anunció este lunes el tour de 23 fechas, que incluirá a los miembros originales de la banda Brian May y Roger Taylor y tendrá a Lambert como vocalista principal.La gira Rhapsody comenzará el 10 de julio en Vancouver, Columbia Británica, y terminará en Charlotte, Carolina del Norte el 23 de agosto.Entre otras ciudades, pasará por Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Dallas y Atlanta.Los boletos salen a la venta el viernes.Lambert dijo que él y la banda han estado "diseñando un nuevo espectáculo visual que remarcará estas emblemáticas canciones y estamos emocionados de develarlo".La primera vez que el cantante compartió escenario con Queen fue en 2009, durante la final de American Idol. Desde entonces ha actuado con el grupo en múltiples ocasiones.La gira Rhapsody le sigue a una residencia de Queen el pasado septiembre en Las Vegas.10 de julio 10, 2019 – Vancouver, BC @ Rogers Arena.12 e julio – Tacoma, WA @ Tacoma Dome.14 de julio – San Jose, CA @ SAP Center.16 de julio – Phoenix, AZ @ Talking Stick Resort Arena.19 de julio – Los Angeles, CA @ The Forum.23 de julio – Dallas, TX @ American Airlines Center.24 de julio – Houston, TX @ Toyota Center.27 de julio – Detroit, MI @ Little Caesars Arena.28 de julio – Toronto, ON @ Scotiabank Arena.30 de julio – Washington, DC @ Capital One Arena.31 de julio – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena.3 de agosto – Philadelphia, PA @ Wells Fargo Center.4 de agosto – Boston, MA @ Xfinity Center.6 de agosto – New York, NY @ Madison Square Garden.9 de agosto – Chicago, IL @ United Center.10 de agosto – St. Paul, MN @ Xcel Energy Center.13 de agosto – Columbus, OH @ Nationwide Arena.15 de agosto – Nashville, TN @ Bridgestone Arena.17 de agosto – Ft. Lauderdale, FL @ BB&T Center.18 de agosto – Tampa, FL @ Amalie Arena.20 de agosto – New Orleans, LA @ Smoothie King Center.22 de agosto– Atlanta, GA @ State Farm Arena.23 de agosto – Charlotte, NC @ Spectrum Center.