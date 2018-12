Arte fronterizo muestra su diversidad

La obra de siete artistas radicados en el frontera de Ciudad Juárez recorrerá seis sedes, algunas en territorio chihuahuense, hasta llegar a la Ciudad de México en 2019.Con una selección muy bien elegida, la exposición llevará por nombre ‘Lo Uno y lo Otro’, y se inaugurará en diciembre próximo en Chihuahua capital.La exhibición colectiva e itinerante fue coordinada y curada por el artista y catedrático Pablo Alonso Herráiz, quien da cuenta del proyecto gestado a través de la promotoría cultural Letras, Música y Trazos del Desierto que encabeza Dora Elena Delgado Barraza.“La expo inaugura en Chihuahua el 5 de diciembre clausura en Casa Chihuahua de Ciudad de México en septiembre de 2019”, informó.El recorrido que hará la exposición irá de Chihuahua a Cuauhtémoc, luego a Delicias, Parral, San Miguel de Allende y por último a la capital del país; se estima que permanezca por un periodo de dos meses en cada lugar.“Todos son artistas que han desarrollado su carrera desde hacen más de 25 años en esta frontera, pertenecen a una misma generación. Son artistas con una carrera sólida”, expresó Pablo Alonso Herráiz.Los creadores que participan en ‘Lo Uno y lo Otro’ son Mario Parra, Mario Ortiz, Adrián Caldera, Josefina Membrila, Cristina Gardea, Antonio Ochoa y Alfredo Téllez ‘Bandido’.Cada uno aportará 10 obras, por lo que serán 70 en total, algunas de reciente producción y otras que forman parte de colecciones pasadas, aunque la mayoría no ha sido expuesta.“Hemos manejado una filosofía de exposición que atraviesa este concepto de lo diverso, de la diversidad de discursos, de soportes, de escuchar las diferentes voces que hay en la ciudad dentro de la plástica, de la riqueza que hay”, agregó el curador.“Se ha seleccionado obra de cuando Mario Parra estuvo becado en Chicago, entonces hay oportunidad de ver trabajos de otras épocas. El maestro Ochoa presenta obra dentro de la neográfica y los fractales, y ‘Bandido’ lleva obra inédita sobre papel, en el expresionismo que él maneja”.Herráiz continuó el relato de la exposición hablando de los dibujos vinculados con el Art Nouveau que hace Cristina Gardea y el trabajo de “traducción de la obra de Sandro Botticelli” de Josefina Membrila.“Mario Ortiz, dentro de su mundo de figuración presenta obra inédita realizada hace dos meses, que transita de la figuración a la fracción, una pincelada de una fuerza extraordinaria, como siempre”, añadió.Con diversidad de temas, formatos, técnicas y estrategias compositivas, cada artista ofrece un universo diferente en esta exposición que llevará a varias ciudades el arte de los fronterizos.Sobre el curadorPablo Alonso Herráiz, quien tuvo la responsabilidad de apuntalar el proyecto en mención es un catedrático que goza de reconocimiento internacional.El año pasado, Herráiz fue honrado como miembro académico correspondiente a México de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, en España.“Para mí es un reconocimiento muy grande a mi carrera, a mis casi 30 años de trayectoria artística. Implica una labor con la academia, soy el único correspondiente en México, digamos lo que pretende la academia es que el académico tienda puentes con México a través de proyectos, seguir generando lazos, en ese sentido el premio tiene que ver con esa labor que venimos desempeñando desde hace 12 años”, relató.Licenciado en Bellas Artes con especialidades de escultura, pintura y diseño por la Universidad de Granada, Herráiz tiene maestría en Pintura Europea (Hispano-Flamenca) del siglo XVII y un doctorado en Historia del Arte Contemporáneo por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga.Llegó a México en 2006 y en 2012 se incorporó a la UACJ, institución en la que actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo en el Departamento de Diseño, donde imparte materias en los programas de Diseño Gráfico y Diseño Industrial.SEDESMuseo CasaRedonda5 de diciembre (7:00 p.m.)Av. Tecnológico s/nCol. Santo Niño C.P. 31200Chihuahua, Chih.Museo del DesiertoChihuahuense15 de junio 2019 (7:00 p.m.)Calle 7a. Sur y Av. Nuestra Gente s/nFracc. Valle Verde C.P. 33093Cd. Delicias, ChihCentro CulturalPalacio Alvarado8 de marzo 2019 (7:00 p.m.)C. Riva Palacio y Lic. Francisco Primo de Verdad No. 2Colonia Centro C.P. 33800Hidalgo del Parral, ChihCentro CulturalSan Antonio2 de mayo 2019 (7:00 p.m.)Av. Juárez s/n esq. 5ta.Barrio ViejoCP 31500, Cuauhtémoc, ChihGalería JosefinaMembrila Fine Art1 de agosto 2019 (7:00 p.m.)Plaza Principal No. 18Interior 6C.P. 37700San Miguel Allende, GtoCasa Chihuahua15 de Septiembre 2019 (7:00 p.m.)Calle Querétaro No. 198Colonia Roma NorteC.P. 06700Ciudad de México

