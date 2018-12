'Vengadores 4', dan fecha para estreno de su tráiler

Madrid. — Tras una larga espera, y muchas especulaciones, parece que Marvel por fin ha revelado la fecha de lanzamiento del primer tráiler de Vengadores 4. El estudio ha publicado un nuevo póster de Capitana Marvel, y varias fuentes han anunciado qué día llegará el esperado adelanto de la cinta de los hermanos Russo.Según informan páginas como FILM, The DesInsider, SuperBroMovies y MCU Cosmic, la fecha de estreno del primer tráiler de Vengadores 4 es el miércoles 5 de diciembre. Por el momento Marvel no ha confirmado ni el día ni la hora, pero todo parece indicar que ésta vez el adelanto será una realidad.Lo más probable es que Marvel lance el tráiler en el programa Good Morning America de ABC, empresa que forma parte del conglomerado Disney, pero por el momento siguen siendo rumores. Hay que tener en cuenta que los hermanos Russo estarán el jueves 6 de diciembre contestando preguntas de los fans en los Game Awards, así que Marvel puede estar pensando en darles una sorpresa antes del evento.Por su parte el actor Jeremy Renner, que interpreta a Ojo de Halcón en el Universo Marvel, ha decidido avivar más la llama de la impaciencia con su última publicación en Instagram, en la que se burla del inminente estreno del tráiler.Renner publicó una foto desde el Tokyo Comic Con a la que adjuntó el hashtag #promo, supuestamente haciendo referencia a la próxima película de Vengadores.Por supuesto esto sólo es otra especulación por parte de los fans, que ya no saben qué hacer mientras esperan el dichoso tráiler.Con el primer clip también se revelará el título oficial de Vengadores 4, así como algunas pistas del argumento del filme.¿Viajes en el tiempo? ¿Universos paralelos? Todo es posible en la próxima película de los hermanos Russo.Y nada será oficial hasta el 3 de mayo de 2019, fecha de estreno prevista para Vengadores 4.Mientras tanto, sólo queda cruzar los dedos para que el primer tráiler llegue lo antes posible, y todo apunta a que la fecha definitiva será este 5 de diciembre.

A post shared by Jeremy Renner (@renner4real) on Nov 30, 2018 at 10:03pm PST

