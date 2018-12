El vino de Jon Bon Jovi es el mejor del mundo

Ciudad de México— La calidad y calificación que reciben los vinos son siempre lo primero en lo que nos fijamos para decidir cuál llevar a casa, además del tipo de vino que necesitamos, ya sea tinto, blanco o rosado, informó El Universal.Sobre el vino rosado, gracias al trabajo y evaluación de Wines Spectator’s sabemos que el mejor es originario de Francia y pertenece al famoso cantante Jon Bon Jovi.El vino rosado que forma parte de los 100 mejores vinos es Diving Into Hampton Water Rosé 2017 que fue lanzado en 2017 y su impacto fue tan grande que arrasó con las ventas.En la lista únicamente dos vinos rosados se posicionaron como los mejores del mundo.Este año el Diving Into Hampton Water se posicionó en el lugar 83 de la lista con una calificación de 90 puntos que lo posiciona como el mejor vino rosado del mundo y su precio es de $25 dólares, mientras que el segundo es el vino Carol Shelton Rosé originario de California.Diving Into Hampton Water es el trabajo conjunto de Jon Bon Jovi y su hijo Jesse Bongiovi, y con el enólogo Gérard Bertrand.Desde 1988 Wines Spectator’s se encarga de calificar los vinos por 12 meses en los que se considera la calidad, el valor, la disponibilidad y la emoción para seleccionar los mejores 100 vinos.

A post shared by Hampton Water Wine Co. (@hamptonwater) on Jan 25, 2018 at 11:48am PST

A post shared by Hampton Water Wine Co. (@hamptonwater) on Jan 25, 2018 at 11:43am PST

