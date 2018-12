Nueva York— La cantante estadunidense Halsey, que participó en el desfile anual de Victoria's Secret, criticó hoy la "falta de inclusión" en un evento en el que no participó ninguna modelo transexual."Como miembro de la comunidad LGBTQ+, no tolero la falta de inclusión. Sobre todo cuando está motivada por los estereotipos", afirmó Halsey en un comunicado en su cuenta de Instagram que ya acumula más de 289 mil 900 'Me gusta'.Los comentarios de Halsey llegan después de que anoche se emitiera por televisión un desfile en el que no se incluyó modelos transgénero porque debe ser "una fantasía", según afirmó en una entrevista el jefe de marketing de Victoria's Secret, Ed Razek, que posteriormente se disculpó por el comentario."Desde que era joven que ha encantado el desfile de Victoria's Secret. Actuar este año junto a otros increíbles artistas y trabajar duramente con modelos/amigas, se suponía que tenía que ser la mejor noche del año para mí. Sin embargo, después de grabar la actuación, hubo algunos comentarios sobre el desfile que simplemente no puedo ignorar", señaló Halsey.La cantante, de 24 años, pide a sus seguidores que dirijan su atención a GLSEN, una organización "que ofrece servicios destinados a proteger a los jóvenes de la comunidad LGBTQ+.""Y con respecto a quienes han sido objeto de comentarios que les hayan hecho sentir como 'otros', he hecho una importante donación en su honor", agrega Halsey."Si eres trans y estás leyendo esto, y esos comentarios te hicieron sentir alienado o anulado, por favor debes saber que tienes aliados. Apostamos por la solidaridad y una aceptación completa y total es la única 'fantasía' que apoyo...", concluye la cantante.

A post shared by halsey (@iamhalsey) on Dec 2, 2018 at 7:06pm PST

