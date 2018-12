Las cintas Increibles 2 y Ralph Wifi encabezan la lista de nominados a los premios Annie a las Mejores Producciones animadas del 2018, reveló este lunes la Sociedad Internacional de Cine de Animación (IAFSS, por sus siglas en inglés), publicó Notimex.De acuerdo con la agencia noticiosa mexicana, la secuela de Increibles recibió 11 nominaciones mientras que la de Ralph obtuvo 10 postulaciones para la 46 entrega anual y cuyos ganadores se conocerán el 2 de febrero en una ceremonia en la Universidad de California (UCLA)."Junto con Increibles 2 y Ralph, los nominados a Mejor Película Animada son Isla de Perros, Early Man y Spider-Man: Into the Spider-Verse", agregó Notimex.Mary Poppins Regresa, de Disney, recibio cinco nominaciones y va a revivir la polémica de sobre como un largometraje que mezcla personajes en vivo con animados puede ser considerada para premios animados.Spider-Man: Into the Spider-Verse y Early Man el hombre primitivo con temática de las imágenes de Sony Pictures Animation recibieron un total de siete nominaciones, mientras Isla de Perros obtuvo cuatro nominaciones.Mary Poppins Regresa, que combina acción en vivo y animación, fue nominada en tres categorías de funciones animadas, para diseño de personajes, diseño de producción y guiones gráficos, donde se enfrentará a Increibles 2, Ralph Wifi y otras funciones totalmente animadas.También fue nominado para la animación de personajes en una producción de acción en vivo, así como para la Mejor Producción especial animada.En Mejor Cinta Animada Independiente fueron postulados Mirai y MFKZ, ambos de GKIDS; Ruben Brandt, Coleccionista (Sony Pictures Classics); Tito y los Pájaros (¡Grita!); y Ce Magnifique Gâteau.Esta categoría se introdujo en 2015, y cada año, el ganador de la categoría ha recibido una nominación al Óscar a la Mejor Película animada.Otros nominados que podrían influir en la carrera de Óscar de este año son Age of Sail, dirigida por el ganador del Premio de la Academia John Kahrs (Paperman).Producida por Google Spotlight Stories, esta narrativa de realidad virtual (que también tenía una versión plana hecha para consideración de Oscar) obtuvo cuatro nominaciones a Annie.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.