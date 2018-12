Mexicana conquista pasarelas

Monterrey— La mexicana Nina Flores quiere conquistar las más importantes pasarelas y para lograrlo ya ha dado sus primeros pasos en el modelaje nacional.La joven regiomontana, próxima a cumplir 18 años, ha participado en desfiles de alta costura en México para marcas como Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Fendi, Burberry, Max Mara y Benito Santos, entre otras.De raíces holandesas, Nina destaca por sus 1.80 metros de estatura y grandes ojos azules, y tras comenzar su camino ahora busca más oportunidades.“Entré al medio del modelaje cuando vivía en Estados Unidos, en Dallas. Ahí estuve cinco años y cuando regresé a México, una agencia de Guadalajara me contactó en noviembre”, contó.La modelo debutó en el Minerva Fashion de Jalisco, después fue contratada por los diseñadores mexicanos Paulina Luna y Omar Ruiz para hacer campañas.“Ahí empezó todo, tenía 16 años. La verdad creo que este medio es de tener gente que te represente bien, que tenga muchos contactos, así uno va subiendo a la alta moda”.Bajo la tutela de Capital Model Management y Paragon Model Management, en abril fue elegida por los organizadores del primer desfile en México de los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana en el Museo Soumaya, que contó con la presencia de la actriz Sophia Loren.“En los desfiles de Dolce & Gabbana y Max Mara, fueron organizados directamente por las marcas, y también Carlos Pineda. En el caso de Fendi y Burberry ha sido por Palacio de Hierro”, explicó la norteña.Con casi dos años en el medio del modelaje, la joven dice que para abrirse camino en este competido mundo requiere un aire enigmático.“Siento que debes proyectar mucha personalidad a través de la cara, de la mirada, los ojos, y no siempre ser muy serio, porque con una pequeña sonrisa, sentir la canción y transmitirlo al mismo tiempo de caminar.“Enseñar un poco de tu personalidad es lo que te distingue”, compartió Nina.Al principio el modelaje era un pasatiempo, después incrementaron los eventos en los que participó.Y pese a su herencia europea, está muy orgullosa de ser mexicana.“Mis papás, Mónica Isabel Flores Fernández y Kurt Schmidt Koolen, se conocieron en un internado en Holanda cuando tenían 16 años. Después se casaron, se fueron a vivir a Monterrey y ahí nacimos mis hermanos y yo.“Radico en Guadalajara, nos mudamos por el trabajo de mi papá. Me la paso entre Guadalajara y la Ciudad de México, pero soy regia”.Su sueño es ser una top model, tiene grandes ambiciones y posee una belleza para lograrlo.Nombre:Nina FloresEdad:17 añosCampañas: LOB, Paulina Luna y Omar RuizEditoriales: Portada de revistas Velvet y DouxDesfiles: Prêt-à-Porter: Primavera-Verano 2018, Alfredo Martínez y Dolce & Gabbana

