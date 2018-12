Cada vez menos visto, cine nacional

Ciudad de México –Aunque en los últimos años se han realizado más películas mexicanas y se han estrenado más títulos, los filmes hechos en el país se ven menos que hace 30 años.En la década de los 80, el cine mexicano presumía una cantidad de espectadores que hace sonrojar los números actuales, de 30.5 millones de asistentes en lo que va de 2018 y 152 millones durante los últimos seis años."Un promedio de 200 millones de consumidores de cine mexicano se obtuvo en el período de Miguel de la Madrid."Celebrar que se logró que 30 millones de mexicanos consumieran cine nacional es irreal. Perdón, tendríamos que llorar", criticó el presidente del Observatorio Público Cinematográfico Rafael E. Portas A. C., Víctor Ugalde.La afluencia para ver largometrajes nacionales durante su administración hizo que el saliente director del Imcine (Instituto Mexicano de Cinematografía), Jorge Sánchez, opinara que el cine mexicano vive uno de sus mejores momentos.De acuerdo con cifras del organismo, gracias a la televisión y plataformas digitales el total de espectadores de historias mexicanas este año se eleva hasta unos 75 millones. No más.Si bien es cierto que tras esa década de los 80 jamás volvieron cifras como esas, la afluencia actual a ver producciones mexicanas tendría que ser mayor, consideró Ugalde, también guionista y director.Esto, considerando que entre 2012 y 2018 se estrenaron 532 títulos de factura nacional en las pantallas de cine. Tan sólo 105 el año que culmina, la cifra más alta en la historia reciente de nuestro cine, según el Imcine.Sin embargo, la mayoría de los filmes jamás llegaron, o lo hicieron muy poco, a las salas de provincia, bastión de la cinematografía nacional en otras épocas.La administración saliente recortó fuertemente los apoyos al cine: de 735 millones de pesos el primer año a 391 el sexto. Una caída de 46.7 por ciento."El que se hayan hecho más películas ha sido resultado de los desarrollos tecnológicos, no de los estímulos públicos, que fueron a la baja", alertó el experto.Más allá del lustre que dan los premios en festivales del mundo, las cifras de asistentes a producciones actuales se nutrieron de las comedias, porque hubo títulos de éxito colosal, como ‘No Se Aceptan Devoluciones’ (15.2 millones de asistentes) y ‘Nosotros los Nobles’ (7.1 millones)."Esas películas que no le gustan al Imcine, las comedias. Es una enseñanza de que tenemos que hacer todo tipo de cine", recalcó.recPelículas más taquilleras por año2013‘No Se Aceptan Devoluciones’ / 15.22014‘La Dictadura Perfecta’ / 4.12015‘Un Gallo con Muchos Huevos’ / 4.12016‘¿Qué Culpa Tiene el Niño?’ / 5.82017‘Hazlo como Hombre’ / 4.32018‘Ya Veremos’ / 4.1*Cifras en millones de asistentes

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.