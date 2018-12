Nick Nolte se une a 'Star Wars: The Mandalorian'

Madrid— El actor Nick Nolte (Warrior) acaba de firmar su incorporación al elenco de una de las series que Star Wars está desarrollando para el servicio de streaming de Disney, Star Wars: The Mandalorian. De esta forma, Nolte se une a Pedro Pascal (Narcos) y Gina Carano (Deadpool), que ya había confirmado anteriormente su participación en la serie que escribió Jon Favreau (Iron Man y El libro de la selva).Asimismo, Coming Soon ha informado acerca de quiénes serán los directores de la ficción. Dave Filoni (Star Wars: The Clone Wars y Star Wars Rebels) estará al frente del primer capítulo, mientras que el resto de episodios los dirigirán Deborah Chow (Jessica Jones y Better Call Saul), Rick Famuyiwa (Dope), Bryce Dallas Howard (Solemates) y Taika Waititi (Thor: Ragnarok).Nick Nolte ya formó parte de la lista de actores que sonaron en 1977 para dar vida a Han Solo en la primera película del universo Star Wars, La Guerra de las Galaxias. Episodio IV: Una Nueva Esperanza.Como ocurrió con los dos fichajes anteriores, los de Gina Carano y Pedro Pascal, no se conocen detalles del personaje al que encarnará Nolte. Este secretismo por parte de Lucasfilm y Disney se extiende también a la incógnita acerca de la fecha de lanzamiento de la serie, dado que aún no está confirmado el día del estreno de The Mandalorian en Disney Display, aunque se sabe que llegará en 2019.Lo que sí se ha anunciado es el número de episodios que emitirá Disney Display y cuál va a ser el precio de los mismos. La primera temporada estará formada por diez capítulos y cada uno de ellos costará unos diez millones de dólares. Además, Disney está desarrollando varias series protagonizadas por personajes de Marvel."Después de las historias de Jango y Boba Fett, otro guerrero emerge en el universo Star Wars. The Mandalorian tiene lugar tras la caída del Imperio y antes del surgimiento de la Primera Orden. Seguimos los pasos de un pistolero solitario en los confines de la Galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República", dice la sinopsis oficial publicada en redes sociales por Favreau.