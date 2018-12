Sigue Ralph en la cima

Nueva York— En un fin de semana típicamente lento luego del festivo por el Día de Acción de Gracias, "Ralph Breaks the Internet" de Disney volvió a encabezar la taquilla en Estados Unidos y Canadá con una recaudación de 25,8 millones de dólares, de acuerdo con estimados de los estudios publicados hoy.La secuela de "Wreck-It Ralph" cayó abruptamente (un 54%) luego de fijar un récord del Día de Acción de Gracias el fin de semana pasado. Sin embargo, con un solo estreno de una cinta de gran distribución, nadie se acercó a "Ralph Breaks the Internet", en la que los personajes de videojuegos a los que John C. Reilly y Sarah Silverman prestaron sus voces viajan al ciberespacio. En 11 días en cartelera, el filme con un costo de producción de 175 millones de dólares ha recaudado 207 millones de dólares a nivel internacional.Aún con un paso firme en su cuarta semana en cines, la cinta de los estudios Universal "The Grinch" ocupó el segundo sitio con 17,7 millones de dólares. ``The Grinch", la producción animada de Illumination con Benedict Cumberbatch como el gruñón de la Navidad, superó los 200 millones de dólares a nivel nacional y se puso por encima de la secuela de "Rocky", "Creed II".Así como "Ralph Breaks the Internet", el drama de boxeo de MGM también cayó considerablemente tras su estreno, con un declive del 53%. "Creed II", protagonizada por Michael B. Jordan como Adonis Creed, se llevó 16,8 millones de dólares en su segunda semana en cartelera. La cinta con un presupuesto de 50 millones de dólares ha recaudado hasta ahora 81,2 millones.A continuación, las ventas estimadas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Donde estuvieron disponibles se incluyeron las cifras a nivel internacional.1. "Ralph Breaks the Internet", 25,8 millones de dólares (33,7 millones a nivel internacional).2. "The Grinch", 17,7 millones (27,1 millones a nivel internacional).3. "Creed II", 16,8 millones (10 millones a nivel internacional).4. "Fantastic Beasts: Crimes of Grindelwald", 11,2 millones (40,2 millones a nivel internacional).5. "Bohemian Rhapsody", 8,1 millones (37 millones a nivel internacional).6. "Instant Family", 7,2 millones (3,4 millones a nivel internacional).7. "Possession of Hannah Grace", 6,5 millones (4,1 millones a nivel internacional).8. "Robin Hood", 4,7 millones (15,1 millones a nivel internacional).9. "Widows", 4,4 millones. (5,5 millones a nivel internacional).10. "Green Book", 3,9 millones.