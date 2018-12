Cumple 'Thriller' 35 años

Los Angeles— A 35 años de su estreno, el videoclip ‘Thriller’ de Michael Jackson continúa siendo una referencia histórica para la música que supuso un punto y aparte en la producción audiovisual vinculada al pop.“Cuando la cadena MTV estrenó 'Thriller' de Michael Jackson ese mismo día en 1983, este cortometraje cambió el género de los vídeos musicales de arriba a abajo para siempre”, publicó este domingo la cuenta de Twitter oficial del ‘Rey del Pop’.Dirigido por John Landis, el realizador de filmes como The Blues Brothers (1980) o An American Werewolf in London (1981), el videoclip ‘Thriller’ revolucionó las reglas de la promoción musical y se convirtió en todo un fenómeno mundial.Gracias a efectos especiales, una muy recordada coreografía y un ambicioso despliegue narrativo, el clip rendía homenaje a mitos del terror como el hombre lobo o los muertos vivientes a través de los 12 minutos de duración.‘Thriller’ ganó el Grammy al mejor vídeo musical largo y se llevó tres galardones en los MTV Video Music Awards (VMA).Además, fue incluido en 2009 en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos al considerarlo como el vídeo musical más famoso de la historiaEl clip contribuyó de manera notable al extraordinario éxito del álbum ‘Thriller’, que había sido editado en noviembre de 1982 y que, además de la canción homónima, incluía enormes éxitos como ‘Beat It’ y ‘Billie Jean’.‘Thriller’Dirección: John LandisFotografía: Robert PaynterProtagonistas: Michael Jackson y Ola RayAño: 1983Duración13:43 minutos (versión original)3:19 minutos (versión corta)5:58 minutos (versión del álbum)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.