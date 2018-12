Canta a los grandes

Monterrey— Rendir homenaje a los grandes compositores de México a través de su voz suave es un lujo que se dio Guadalupe Pineda en su nueva producción, la cual describe como una joya musical.La cantante, que inició en la música ganando 33 pesos y un café como su primer sueldo y ahora lo recuerda, tiene la oportunidad de reunirse con personalidades de la escena musical para grabar duetos incluidos en su nuevo álbum.“Es el disco número 32 en mi carrera, que reúne a grandes compañeros del medio que me están acompañando a cantar, y me da la oportunidad de rendir homenaje a distintos compositores de muy diferentes géneros musicales”, indicó.Producido por Amando Dávila, quien también la acompaña en una de las melodías, ‘Homenaje a los Grandes Compositores’ pone a Lupita en acción, luego de cuatro años de ausencia en el mercado discográfico.“Yo comencé cantando siendo muy jovencita”, dijo la intérprete de 63 años, sobrina de Antonio Aguilar.Su nuevo lanzamiento incluye CD +DVD con canciones consentidas suyas y muchos mexicanos.“Es un disco muy especial que nunca había tenido en mi carrera, un material que reúne a grandes compañeros del medio que me están acompañando a cantar. Pablo Milanés, Armando Manzanero, Óscar Chávez, Pepe Aguilar, La Sonora Santanera, María León, Edgar Oceransky, los coros de Juan Gabriel y el Mariachi Gama Mil”, dijo Lupita.Este disco, lanzado a la venta el pasado 9 de noviembre, incluye duetos con Manzanero en ‘Nos Hizo Falta Tiempo’ y ‘Contigo Aprendí’; mientras que con Chávez se une en ‘Por Ti’ y la participación de Di Blasio en ‘Procuro Olvidarte’.“Estoy de verdad feliz con este disco, porque tiene gran calidad y además es sorpresivo, porque nunca había estado acompañada por tantos amigos, tanto grande talento del medio”, expresó.Durante la charla telefónica, Pineda manifestó que la fusión musical con sus amigos se dio de manera orgánica, con la intención de ofrecer algo diferente.

