Le huye a dirigir cine

Ciudad de México— Hacer una película no es un juego y requiere de mucha preparación, por eso Adriana Barraza no se anima a debutar como directora en la pantalla grande.“Dirijo sólo cosas chicas de mi escuela (Acting Studio), pero si de verdad voy a dirigir pues tengo que estudiar, si no sería muy irresponsable”, compartió la actriz.No obstante, la nominada al Oscar ya ha ejercido ese papel en la televisión, en melodramas como ‘El Manantial’, ‘Aventuras en el Tiempo’ y ‘Eva Luna’.“Trabajé 17 años en Televisa, tomé tres cursos de un año y medio para entender bien la televisión, cómo se manejaban los actores, las cámaras, de verdad estudié”.“Aunque pude haberlo hecho sin haber estudiado, pero me parece una falta de respeto para quien realmente lo hace y para la profesión”, agregó Barraza.Con cuatro décadas de trayectoria, para lo que sí se siente preparada es para actuar, en México, Estados Unidos o cualquier parte del mundo, como Bulgaria, donde filmó la cinta ‘Rambo V’.En la película, protagonizada por Sylvester Stallone, la mexicana interpreta a María, una gran amiga del protagonista.“Mi personaje es muy bonito, nada que ver con una película de acción, sino más bien con la parte emotiva. En un área de Rambo, de él como persona, de quién fue, de dónde viene y quién es él”.“Fue muy grato trabajar con Stallone y hacer un personaje que explora, junto con él, la vida emotiva de este personaje”, adelantó.Recientemente, también trabajó en Australia, en la versión live-action de ‘Dora la Exploradora’, donde encarnó a la abuela de la protagonista.La actriz, de 62 años de edad, se integró a la segunda temporada de la serie ‘Aquí en la Tierra’, donde dio vida a una huachicolera (persona que roba o vende combustible de manera ilegal).“Mi personaje es la jefa de esta organización delictiva. Me pareció terrible y atractivo para poder hacerlo”, contó la actriz durante un receso de las grabaciones del show.“Lo que más me gustó es que es una mujer normal, tiene a su hijo, a su gente, es cotidiana. AA veces, las personas más normales o dulces pueden hacer eventos terribles, incluso hasta matar personas, y no necesariamente debe de tener un rostro de maldad”.La siguiente entrega de la serie se estrenará el próximo año por FOX Premium Series y cuenta con la participación de Gael García Bernal, Daniel Giménez Cacho, Natasha Dupeyrón y Dolores Heredia, entre otros.

