Eleva las emociones

De entre los 16 coloridos globos aerostáticos que ayer se elevaron en el exHipódromo-Galgódromo de Ciudad Juárez durante el segundo día del Festival Internacional del Globo, uno sorprendió, encantó y se robó la atención de los cientos de asistentes al evento.Se trata de una aeronave con figura de ‘Bob Esponja’. En su forma de globo, el caricaturesco personaje amarillo es piloteado por César Carbajal, quien tiene 12 años de experiencia volando globos y llegó al festival desde León, Guanajuato.Carbajal platicó a El Diario que el globo aerostático es de fabricación brasileña, que se creó hace ocho años y que mide aproximadamente ocho mil 825 metros cuadrados (95 mil pies cuadrados) y tiene 150 horas de vuelo en festivales de México, Estados Unidos y Europa, entre ellos el Festival Internacional del Globo de León y el Festival Internacional de Globos de Albuquerque.A lo largo del espectáculo, que consistió en el desplegado, inflado, anclado y en la elevación de los globos, mas no el vuelo, niños jóvenes y adultos hicieron fila para subirse a la canasta del globo y retratarse en él.Estos globos aerostáticos no pudieron realizar sus vuelos, al igual que el viernes, debido a que las condiciones ventosas en la ciudad no son estables, según explicó el capitán Francisco Martínez, quien tiene 24 años de experiencia y llegó a la frontera desde Teotihuacán.Dijo que la intención de todos los pilotos es volar los globos, pero que por seguridad y aunque el viento sea menor a 15 kilómetros por hora –velocidad de viento necesaria para que despeguen las aeronaves–, no pueden desanclarlos del suelo y volar por la poca estabilidad del clima que se presenta en la ciudad.El festival continuará hoy a partir de las seis de la mañana y culminará en la noche. Los boletos tienen un costo de 180 pesos. Para más información puedes ingresar a la página oficial de Facebook del evento: Festival Internacional del Globo Juárez 18.

