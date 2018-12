Triunfa chihuahuense en EU

El actor y conductor chihuahuense Jorge Leopoldo Monárrez Delgado, mejor conocido en el medio artístico como “Polo Monárrez”, disfruta al máximo su estancia en Miami, Florida, donde vive uno de los mejores momentos de su carrera, participando en la nueva versión bilingüe de la popular telenovela colombiana ‘Yo soy Betty la Fea’, que ahora lleva el título de ‘Betty en Nueva York’.En días pasados fue presentada por Telemundo en Miami, donde tiene su sede el canal de televisión que está enfocado al público hispano. Han pasado casi 20 años del estreno de ‘Yo soy Betty la Fea’ y sin duda esta producción colombiana ha marcado un hito, ya que se han hecho varios ‘remake’ y esta vez Telemundo apuesta por la versión 2019, en donde estará participando el actor chihuahuense.En entrevista exclusiva para El Diario de Chihuahua el actor refirió sentirse muy contento: “Después de mi participación en la serie ‘El Señor de los Cielos’, hice otras tres cosas pequeñas para no perder el entrenamiento actoral y seguir también activo”, aseguró.Once años de trabajo lo avalan, en los que han participado en un sinfín de proyectos como actor en obras de teatro, series, telenovelas, eventos como conductor, lo cual ha hecho que después de picar piedra, en su recorrido se le abran las puertas como sucedió en esta ocasión; “una de mis metas y objetivos era trabajar en Estados Unidos, ya lo logré y estoy feliz. No ha sido nada fácil pero todo ha valido la pena, el proceso de llegar hasta aquí, a donde no llegué solo, tengo mucha gente que me respalda, que está involucrada para que uno de mis sueños y metas se convirtiera en realidad, mi familia, amigos, todas las personas que siempre han creído en mí y mi equipo de trabajo”, expresó.“Es una experiencia totalmente diferente que abre más caminos, además es un reto porque no estoy en mi país, en mi casa y aunque estoy trabajando con mucha gente latina de todos modos es un proceso y un sistema diferente, no quiere decir que en México sea malo, pero sí es totalmente distinto”.Fueron seis meses muy intensos en los que Polo esperó para que al final le dijeran que estaba dentro del elenco del proyecto denominado ‘Betty en Nueva York’, que cuenta la historia de Beatriz Aurora Rincón Lozano, una latina inteligente y habilidosa que reside en Nueva York y después de seis meses de ser rechazada en múltiples entrevistas de trabajo por su falta de atractivo físico, decide aceptar un puesto por debajo de sus calificaciones. Luego consigue un trabajo en V & M Fashion como secretaria del presidente de la compañía, confiando en que eventualmente se elevará en los rangos.El actor chihuahuense está enfocado al cien por ciento a este proyecto, pero aseguró que siempre tiene en la mira su futuro, aunque aun se encuentra en grabaciones de ésta serie, la cual se transmitirá en 85 países.Además el chihuahuense compartió que presume a su tierra a donde quiera que viaja: “Jamás dejo de lado el acento norteño, y digo ¡Arriba Chihuahua! y aunque sé que en todo el país existen lugares increíbles que además tengo la fortuna de conocer, cuando se trata de presumir a mi tierra siempre les hablo de todo lo tradicional, lugares como la Cascada de Basaseachi, en fin todo lo bonito de del estado”.

