Demanda luchador a TV Azteca

Ciudad de México— El Hijo de Octagón está en una lucha legal contra TV Azteca y su producción Exatlón México, pues afirma que no recibió ningún pago por su participación en el programa, a diferencia del resto de los participantes de la primera edición."(Estoy) Molesto porque yo ya cumplí mi proyecto, yo ya cumplí con el reality al 100 por ciento. Ellos no han cumplido conmigo, no han cumplido con el contrato."Lo que me tiene triste también es que me hayan borrado en la final, que me hayan borrado de todas las imágenes como si yo no hubiera existido", lamentó el luchador profesional.El vástago de Octagón explicó que no hay ningún conflicto con la Triple A al cual atribuir que frenaran su participación en el reality show, pero que TV Azteca utilizó ese argumento."Fue un trabajo en el que estuve seis meses realmente sufriendo, exponiéndome, exponiendo mi físico; salí súper lesionado porque teníamos una mala alimentación. No comíamos bien, no dormíamos bien, no teníamos una buena higiene."Creo que hay muchos factores que influyeron para salir lesionado. Salí muy muy lesionado de mi rodilla", aseguró.El deportista insistió en que la televisora del Ajusco tiene una obligación legal que debe cumplimentar."Yo ya fui, cumplí. Ellos no han cumplido conmigo, no han cumplido con el contrato y ahora tienen que pagar. Para empezar, no firmó el Hijo de Octagón, firmó la persona que está abajo de la máscara".