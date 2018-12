Ciudad de México— Ser parte del grupo infantil Parchís marcó la vida de Yolanda Ventura, casi siempre de manera positiva, pero la ex ‘Ficha Amarilla’ admite que también hubo un lado menos luminoso.Con tan sólo 10 años edad, ella y sus compañeros (Gemma Tino, Frank y David) tuvieron que renunciar a incontables momentos en familia, pues se la pasaban trabajando.Eso sin contar con que el sello discográfico que los hizo famosos internacionalmente tomó el control absoluto de su carrera.“No tengo recuerdo de sentirme cansada, pero sí siento que trabajábamos en exceso, todo el tiempo viajamos e íbamos de un escenario a otro”.“La disquera se adueñó del nombre, del grupo y de nuestros rostros. Hubo momento difíciles pero también muy buenos, como cuando llegábamos al hotel y esperábamos encontrar abierta la alberca, o haber conocido Disney siendo tan chicos”, recordó.Aunque no lamenta todo lo que vivió desde 1979, cuando ingresó en la agrupación infantil española, sabe que la fama le costó perderse de momentos claves para la formación de su identidad.“No fue fácil no ver a nuestros padres, verlos a veces una vez por semana. Y no todo fue malo, hubo momentos de luz y otros oscuros, pero imagina a unos niños viajar y no tener contacto con sus padres”.“Sí nos hizo falta tener esa convivencia, éramos unos niños y antes no existía la comunicación de ahora, hablábamos poco, era difícil regresar a casa después de días o no conocer a nadie en la escuela, pues no ibas dos meses y de pronto integrarte no era fácil, como tampoco lo era hacer amigos”, explicó.A un año del anuncio de ‘Parchís: El Documental. Las Cinco Fichas Juntas de Nuevo’, cinta que pretende ser un reconocimiento a las personas que se convirtieron en su familia, Ventura considera que su salida del grupo significó un momento de desorientación.“Me acostumbre a vivir en manada, y cuando salí fue muy difícil, fue como perder mi identidad. Soy una persona fuerte, siempre salgo rápido, no miró atrás, pero sí me costó saber cómo seguir”, dijo.Pese al proceso que experimentó para encontrarse a sí misma, afirma que el balance de todas esas vivencias es positivo, pues le permitieron consolidar su carrera actoral en México, país en el que reside desde hace muchos años.Precisamente ahora siente estar en una etapa de plenitud al interpretar a Andrea Peralta, la ex pareja del sicario León “el Güero” Arteaga en la teleserie Rosario Tijeras 2.“Estoy muy contenta, la gente la está recibiendo muy bien. Andrea constituye un personaje muy importante, porque representa a una mujer muy fuerte, que se enfrenta a su expareja por defender a su hija”.“Además, sale de los papeles que he hecho de mujeres que sufren y son muy sumisas, eso es muy desgastante, por eso es muy gratificante dar vida a Andrea, porque no teme”, concluyó la actriz de origen español.