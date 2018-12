Ciudad de México— Filmar ‘El Regreso de Mary Poppins’ fue un trabajo excepcional para Rob Marshall.Fue la primera vez que el director estadounidense estuvo a cargo de un musical original, pese a ser una secuela de Mary Poppins, basada en las novelas de P. L. Travers.“Tuvimos que crear una narrativa nueva, desde cero. Los libros son episódicos, pero no tienen una historia completa, así que teníamos que hacerlo y yo nunca lo había hecho en el cine. Eso me tuvo emocionado. Y bueno, música nueva, canciones inéditas”.“Es muy complicado crear un musical porque necesitas saber cuándo tiene que ir una melodía, no puedes cantar cuando no es el momento. Es horrible cuando ves un musical y piensas: ¡Dios mío, no puedo creer que vayan a cantar ahora!”, compartió Marshall en videoconferencia.Aunque es un terreno conocido para el también coreógrafo. Por años ha trabajado en Broadway y además es el cineasta detrás de las adaptaciones fílmicas de ‘Chicago’, ‘Nine’ y ‘En el Bosque’.‘El Regreso...’ está ambientada 25 años después de la original y retoma a los hermanos Jane y Michael Banks, luego que éste último ha perdido a su esposa y madre de sus hijos.Marshall dejó claro que se trata de una secuela, que llega nuevamente cargada de magia 54 años después, y que le habla directamente a las nuevas generaciones.“Muchos niños crecen más rápido ahora, es decir, pierden esa sensación de maravillarse desde muy temprana edad. Son muy adultos, se hartan rápido, son cínicos, y a los chicos de nuestra historia les ha pasado lo mismo porque su mamá falleció y sienten que tienen que llenar esos zapatos y jugar el papel de adultos”.“¡Por eso es que Mary Poppins llega! Yo sé cómo quiero vivir mi vida y por eso considero que este es uno de mis filmes más personales, porque sé que quiero vivir cada día con ese sentimiento de asombro”, agregó el realizador.Es una trama nueva que conserva algunos de sus personajes originales, como la propia Poppins, interpretada por Emily Blunt, y que también se hizo con animación hecha a mano, como su antecesora.

