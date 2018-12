Asume nuevos retos

Ciudad de México—La fama le llegó a la actriz e influencer Shay Mitchell cuando salió al aire la serie ‘Pretty Little Liars’. Durante siete temporadas su personaje Emily Fields, una chica gay muy noble e inocente, conquistó el corazón de cientos de adolescentes que se vieron reflejados en este proyecto televisivo.Esto permitió que la actriz Shay Mitchell fuera fichada por distintas marcas para promover sus productos gracias al impacto y conexión que tenía, tanto en las redes sociales como con su público y con distintos productores que vieron en la canadiense un gran potencial. A raíz de esa fama, la actriz recibió la invitación para protagonizar la cinta de terror sicológico ‘Cadáver’, que la obligó a salir de su zona de confort.“Venía de trabajar en una serie que fue exitosa y en la que todos nos conocíamos desde hace tiempo. Digamos que todo eso lo conocía y manejaba muy bien y, de pronto salto de la comedia, en la que trabajaba en equipo, a una historia de terror en la que todo el peso caía sobre mí.“Eso lo vi como un desafío personal y actoral, quise tomar nuevos retos en mi carrera, como ser humano te puedes asustar ante lo nuevo, lo diferente, pero no significa que no lo puedas hacer”, expresó Shay Mitchell en entrevista con Excélsior.La actriz, cuyo nombre real es Shannon Mitchell y que es considerada una influencer debido al número de seguidores que tiene en sus redes sociales —21.3 millones de personas en Instagram y 3.42 millones tanto en Twitter como en YouTube— interpreta en ‘Cadáver’ a Megan Reed, una chica con un pasado turbulento relacionado con la pérdida de un ser amado, las drogas y la depresión.Para salir de ese estado, acepta trabajar durante las noches en una morgue. Es ahí en donde llega el cuerpo de una joven adolescente que falleció mientras que un cura le practicaba un exorcismo.“Afortunadamente no experimenté nada paranormal durante el rodaje. Sé que ha habido casos en los que otros actores han contado situaciones extrañas que viven durante la filmación de cintas de terror, pero yo no experimenté nada de eso. Creo que lo que fue más aterrador fue que tuve que lidiar con cosas que no había vivido antes, pues de entrada estamos hablando de que la forma de hacer cine es diferente a la de hacer televisión.“A esto se le añade el que me costó trabajo desprenderme del personaje, sí me costó un poco de trabajo y fue algo muy complejo, pues el personaje en sí lo era, al ser una chica en depresión, que vive con ansiedad y de pronto quiso superar eso para empezar de nuevo, y se topa con otra situación más dura”, detalló Mitchell.Aunque aún no sabe lo que viene en su carrera, la actriz de 31 años con raíces filipinas tiene clara una sola cosa: involucrarse en lo que realmente le gusta.“Haré lo que me inspire pasión y creo que eso es una parte muy importante de los que estamos en esta era de redes sociales. Cualquiera puede ser su propio jefe y yo creo que tienes que saber cuál es tu pasión para salir y hacerlo”, acotó Shay.Cadáver, película dirigida por Diederik Van Rooijen, se estrena este fin de semana en la cartelera nacional.