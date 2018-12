Se siente Jones llena de vida

Ciudad de México— Llena de energía y con ganas de vivir, así se siente Rebecca Jones luego de superar el cáncer de ovario.Pese a ser uno de los años más complicados para ella, por el diagnóstico de la enfermedad, la actriz admite que lo termina exitosamente y con la fuerza para seguir por mucho tiempo más.“Es un año impresionante, el más fuerte de mi vida, porque empecé el 2018 trabajando en una gira, me enfermé de cáncer, me traté, lo erradiqué y ya estoy de regreso trabajando.“Todo en el mismo año, creo que es meteórico. Fue muy rápido la manera en que lo pude combatir”, aseguró en entrevista.Reconoció que su amor y pasión por la actuación fueron fundamentales para que se aferrara a la vida.Tras haber padecido la enfermedad, la antagonista de Las Malcriadas tuvo un crecimiento personal: Aprendió a darle prioridad y valor a lo que realmente le importa.“Haber tenido cáncer te cambia la perspectiva de todo, te cambia el chip, te hace paladear cada instante de la vida, volver a oler, disfrutar y convivir”“En ese momento yo meditaba y leía muchísimo, me informé mucho acerca del cáncer. Creo que por eso estoy aquí”, sostuvo la ex esposa de Alejandro Camacho.Orgullosa de su logro, Jones vuelve a la televisión de la mano del productor Eduardo Meza en la telenovela Doña Flor y sus Dos Maridos, de Televisa.En el melodrama, encarnará a Margarita, la madre del personaje principal, que será interpretado por Ana Serradilla.“Los médicos no quieren que trabaje muchas horas, pero hay días en la tele que tengo que hacerlo.“Me estoy cuidando mucho, consumo suplementos, vitaminas, tomo mucha agua, como nueces y verduras. Además estoy en un tratamiento de inmunoterapia”, dijo la actriz.La telenovela con la que Jones regresará a la pantalla chica tentativamente estrenará en febrero, a las 20:30 horas en lugar de Mi Marido Tiene más Familia.

