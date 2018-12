Miami— El cantautor español Alejandro Sanz lanzó hoy el tema “No tengo nada”, el primer sencillo de lo que será su duodécimo álbum de estudio que se espera salga al mercado en 2019.El tema es una reflexión que aborda esa inalcanzable obsesión del ser humano por poseer cosas cuando, al final, de lo único que se es dueño es de los sentimientos y las emociones, según la casa discográfica del cantante Universal.Al final estamos muy acostumbrados a vivir en el pasado y en el futuro, que son dos tiempos verbales que no existen. El presente es lo único que tenemos”, señala el artista.No tengo nada cuenta con la producción de Julio Reyes Copello (con quién trabajó en el álbum La música no se toca en 2012), Alfonso Pérez (músico que lleva acompañando a Alejandro en gira desde 1997), y el propio Sanz.El tema fue grabado entre marzo y octubre pasados en los Art House Studios y Mow Studios en Miami y el sencillo incluye un arreglo de cuerdas escrito por Julio Reyes y Alfonso Pérez, e interpretado en la canción por The City of Prague Philharmonic Orchestra.El videoclip, dirigido por el también español Jaume de Laiguana, se grabó en un típico ‘diner’ estadunidense y la estética estuvo inspirada en el pintor estadunidense Edward Hopper, conocido por sus retratos realistas y su composición casi cinematográfica.El video emerge como un tributo a la necesidad que tenemos las personas de recibir un abrazo o un mimo cotidiano, inmersos en una soledad cotidiana, siempre mirando al frente y no hacia los lados, de acuerdo con Universal.Sanz y Laiguana tuvieron su primer encuentro profesional en el álbum No es lo mismo (2003).

