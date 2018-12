Quien le da vida a Simón en la serie ‘Soy Luna’ de Disney Channel, Michael Ronda, iniciará en Ciudad Juárez su gira de presentaciones por México.El también cantante, de 22 años y originario de la Ciudad de México, arrancará su ‘Tour X México M&G & Show Case’ hoy sábado 1 de diciembre en el Hotel Real Inn.“Es la primera vez que estoy aquí. La verdad que fue una sorpresa cuando a mi me llegó el calendario, como lo habían preparado los chicos. Yo vi que la primera ciudad era Juárez y me pareció superinteresante y me encantó”, comenta Ronda a El Diario de Juárez.A partir de las cuatro de la tarde, y durante un aproximado de cinco horas, Michael Ronda convivirá con los asistentes, se fotografiará con ellos y hablará sobre sus más recientes proyectos artísticos.“Sobre todo vamos a conocernos, vamos a realmente conocernos. Vamos a tomarnos fotos, vamos a cantar, vamos a pasar un momento padre, íntimo. No es algo tan masivo como lo que he estado haciendo todo este tiempo, es algo mucho más íntimo y va a ser superplacentero”, explica.Reconocido también por su participación en la serie mexicana ‘Como Dice el Dicho’, el joven ha participado en la novela ‘La Fuerza del Destino’ y las películas ‘Bacalar’ y ‘La Noche del Pirata’, y ha ofrecido más de un centenar de conciertos en América Latina y Europa debido a que es parte de la banda sonora de la telenovela argentina ‘Soy Luna’.Luego de su presentación en Ciudad Juárez, para la cual los boletos se encuentran a la venta en www.boletia.com por un costo de mil 200 y mil 700 pesos (Meet & Greet y Fast Pass Meet & Greet), más cargos por servicio, Michael visitará Chihuahua, Torreon, Monterrey, la Ciudad de México, Puebla, Querétaro, León, Guadalajara, Morelia, Mérida y Cancún, a lo largo de diciembre.Mientras que, la próxima semana, él estrenará el sencillo ‘La Diva de la Escuela’, que realizó en colaboración con el cantautor y músico italiano Marco Di Mauro.Michael Ronda Escobosa nació en la Ciudad de México el 28 de septiembre 1996. Su padre es Davide Ronda, de nacionalidad italiana, y su madre Virginia Escobosa, de nacionalidad mexicana.Su carrera actoral comenzó cuando el tenía siete años, ya que participó en la grabación de más de 50 comerciales, inclusive, llegó a ser la imagen de leche Lala.En 2007 Michael obtuvo su primer protagónico en la pantalla grande con ‘La Noche del Pirata’, luego, irrumpió en TV Azteca con la productora Genoveva Martínez con un papel principal en más de siete capítulos del programa ‘A Cada Quien su Santo’.A sus 12 años participó en la serie ‘Entre Líneas’ de Corazón Films, dirigida por Carlos Bolaños, y en la película ‘Tlatelolco’, como hijo del actor Fernando Becerril; a los 13 obtuvo una parte en ‘Bacalar’, de la directora Patricia Arriaga.Después, en 2010, incursionó en Televisa dándole vida a Camilo en la telenovela ‘La fuerza del destino’, lo que lo llevó al papel de Poncho en ‘Como dice el dicho’, un programa en el que trabajó durante cuatro años.Cuando comenzó a trabajar en la quinta temporada de esta serie, Disney Latinoamérica le ofreció el personaje de Simón en la serie ‘Soy Luna’. Él aceptó y hasta el día de hoy se encuentra trabajando en este proyecto como actor, cantante y bailarín.

