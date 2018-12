Mueven sus 'influencias'

Los Angeles— La forma de hacer negocios cambia contantemente pero ahora con las redes sociales y sus estrellas la evolución en la industria de los cosméticos ha cambiado radicalmente.Ahora los gigantes de los cosméticos batallan para mantener el ritmo de las cambiantes demandas de las clientes jóvenes que están recurriendo a marcas independientes a fin de resaltar su imagen.Anastasia Beverly Hills Incs., Glossier Inc., Kylie Cosmetics y Milk Makeup son algunas de las docenas de firmas que están robándole ventas a las marcas establecidas desde hace largo tiempo ofreciendo maquillaje hecho en un mayor rango de colores o productos con ingredientes naturales.El secreto de estas firmas son las estrellas de Internet como Kylie Jenner. ‘Influencers’ como así les llaman, llegan directo a las consumidoras, en especial a las millennials y a los grupos más jóvenes, conforme el Internet influye en lo último en tendencias en cosméticos.El ascenso de las nuevas marcas se ha dado mientras se tambalean las compañías tradicionales de belleza que han dominado el mercado estadounidense de 52 mil millones de dólares. En el 2017 las ventas de las marcas independientes de maquillaje crecieron 24 por ciento respecto al promedio de 5.9 por ciento en el mercado, de acuerdo con la empresa de investigaciones Kline & Co.Las nuevas marcas usan las redes sociales para retar la práctica de vender los productos en farmacias y en las secciones de belleza de las tiendas departamentales.Un gran gancho para la generación más joven es la celebridad de algunas de las fundadoras de las compañías, desde la estrella de ‘Keeping Up with the Kardashians’ Kylie Jenner, Emily Weiss de Glossier y la artista británica del maquillaje Pat McGrath, quienes han contribuido a las marcas en auge con su popularidad, sus conocimientos sobre maquillaje o su base de seguidoras.Las nuevas empresas están atrayendo a la clientela por internet y ofreciendo productos que van desde brillo labial dorado hasta rímel con aceite de mariguana.La exartista del maquillaje Anastasia Soare, quien fundó en 1997 Anastasia Beverly Hills y empezó a vender productos para dar forma a las cejas, recurre a Instagram a fin de subir videos sobre tutoriales y conversar con las consumidoras. Soare armó una red de clientes famosas como Cindy Crawford y Michelle Pfeiffer, empezando en el 2012 a notar una creciente demanda de variedad y opciones.Las consumidoras cada vez recurren más a través de las redes sociales a celebridades e influencers en busca de tips sobre maquillaje. Alexis Sánchez, de 19 años, quien con frecuencia ve tutoriales y reseñas de maquillaje, dijo desear probar un brillo labial de McGrath desde que vio usarlo a la modelo y actriz Emily Ratajkowski.Jenner, de 21 años, también está teniendo éxito con su compañía Kylie Cosmetics, fundada hace dos años. La marca, conocida por delineadores labiales y lápices de labios, generó ventas por aproximadamente 350 millones de dólares en el 2017, de acuerdo con una persona familiarizada con el tema.Como resultado del éxito de estas firmas independientes, las marcas grandes están intensificando sus operaciones digitales y renovando sus portafolios.Estée Lauder se ha concentrado en promover su línea MAC Cosmetics mediante productos nuevos y recurriendo a modelos e influencers para anunciar artículos en las redes sociales.“Las marcas con legado están aprendiendo a encontrar su lugar en internet”, dijo Jensen.

