En la víspera de llegar al "quinto piso", Alejandro Sanz se siente liberado, poderoso y sin ataduras.El cantautor, quien estrena hoy "No Tengo Nada", el primer sencillo de su décimo segundo disco de estudio, relata desde su natal Madrid que espera emocionado el próximo 18 de diciembre para soplar las velas."Me ilusiona la Navidad con mi familia, con mis hijos, me ilusiona el año que viene, lanzar el disco, tener nueva gira"."Los 50 son la edad más liberadora de todas, ya te das cuenta de quién eres y que no vas a cambiar, no tienes que cumplir promesas... ¿sabes? Haces lo que se te da la gana. Tienes un concepto del tiempo muy propio. Disfruto de todo, de una forma diferente, con una conciencia distinta, la de la madurez y la de la felicidad", contó Sanz en enlace telefónico.Y aseguró que como su cumpleaños va casi pegado a los festejos de la temporada, como la Navidad y el Año Nuevo, su nueva canción le va como anillo al dedo para acercarse a los seres queridos, esos que están siempre presentes, pero que a veces, por estar tanto tiempo ahí, se vuelven invisibles."Es perfecta para escucharla con la gente que quieres, a tu alrededor, y comprometerte a estar presente. Todavía no entiendo a la gente que dice que no le gusta la Navidad, creo que realmente tienen un problema."Yo creo que es el mejor momento para estar en familia, para disfrutar, para festejar un poquito de esa magia que nos impregna y nos hace ser más genuinos y bondadosos y generosos, comentó el papá de Manuela, Alexander, Dylan y Alma."No Tengo Nada", que cuenta con las cuerdas de The City of Prague Philarmonic Orchestra, es descrito por Sanz como una reflexión sobre las relaciones humanas actuales."La sensación que a mí me da es que vivimos un poco separados de la gente que tenemos cerca y quizás demasiado comunicados con la gente que está allá fuera y que no conocemos", acotó.Con el videoclip, que fue filmado en Miami, donde reside con su familia, el músico y activista buscó la manera de exponer historias de personas que coinciden en momentos, pero no se voltean ni a ver, por estar atentos a otros asuntos."La solución real es abrazar a quien tenemos en frente, compartir sus emociones. Al final, hay objetos que -en un momento en la vida- nos dicen que los acumulamos, pero luego nos queremos deshacer de ellos."Nos crean una dependencia que no es real, y hablo de eso. Vamos a una velocidad muy rápida, vamos persiguiendo lo material y nos olvidamos de lo emocional", subrayó".Alejandro adelantó que su próximo álbum, del cual no tiene nombre aún, estará listo alrededor de la primavera y que con este anunciará su gira mundial, la cual lo traerá a México, tentativamente, a finales del 2019 o principios del 2020.