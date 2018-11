The Walking Dead: La gran amenaza son Los Susurradores

Madrid— Tras la Guerra Total contra Los Salvadores, Negan (Jeffrey Dean Morgan) se convirtió en el villano más cruel de The Walking Dead, pero solo hasta ahora. Los Susurradores, nuevos enemigos de la novena temporada, se convertirán en la mayor amenaza hasta la fecha, incluso por encima del mimso Negan y del anterrior enemigo El Gobernador (David Morrissey), advirtió Danai Gurira, Michonne en al ficción.Es una nueva batalla y una manera de luchar completamente nueva", dijo Gurira en una entrevista para ComicBook.com. "Esto no es Negan. Esto no es El Gobernador. Es un grupo de personas muy pernicioso", apuntó sobre Los Susurradores.A pesar de que acaban de llegar, Los Susurradores ya han acabado con la vida de uno de los personajes más queridos por los fans."La pérdida de Jesus es impactante", dijo la productora ejecutiva Denise Huth. "Nadie espera que atrapen a Jesus con la guardia baja. Él era uno de esos personajes que podían manejar casi cualquier situación", agregó."Nuestros personajes han aprendido a sobrevivir en este mundo. Ya no están en un lugar donde están perdiendo gente. Se han dado cuenta de cómo prosperar en este mundo. Hay familias. Hay crecimiento. Hay vida. La vida está regresando. Que alguien tan lleno de vida y tan amable como Jesus sea eliminado llos hace a todos vulnerables", relató Huth."Es el sacrificio definitivo del soldado en el momento, para proteger a los demás, él perdió su vida", agregó la showrunner Angela Kang sobre la muerte de Jesus.Los fans de los cómics de The Walking Dead ya están familiarizados con los estragos de Los Susurradores. De hecho, el número de miembros asesinados del grupo de supervivientes por Los Susurradores supera con creces al de Negan y Los Salvadores.The Walking Dead regresará a AMC con la segunda parte de su novena temporada el 10 de febrero de 2019.

