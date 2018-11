Disney quiere a Tom Hanks de Geppetto en la nueva 'Pinocho'

Los Ángeles— Los estudios Disney se encuentra en negociaciones con Tom Hanks para que el actor estadunidense interprete a Geppetto en la nueva versión que prepara del clásico infantil Pinocchio, informó hoy el medio especializado Collider.Si las conversaciones desembocaran finalmente en un acuerdo, Hanks se incorporaría a un proyecto que dirigirá Paul King, el realizador de Paddington (2014) y "Paddington 2 (2017).Basada en la novela del escritor italiano Carlo Collodi, la película original de Disney Pinocchio, estrenada en 1940, narraba la historia de una marioneta de madera, elaborada por el carpintero Geppetto, que cobraba vida por arte de magia.A diferencia de aquella cinta animada, la nueva película sobre Pinocchio contará con acción real y personajes de carne y hueso.Este largometraje forma parte de la gran estrategia de Disney de reinterpretar sus clásicos, ya sea con nuevas técnicas de animación o con actores reales.El estudio obtuvo una gran respuesta, por ejemplo, con la nueva versión de Beauty And The Beast (2017), que recaudó 1.263 millones de dólares en todo el mundo.En este sentido, Disney estrenará el próximo año las reinterpretaciones de las famosas películas Aladdin, The Lion King y Dumbo.Ganador de dos Oscar al Mejor Actor por los filmes Philadelphia (1993) y Forrest Gump (1994), Hanks tiene en el horizonte, entre otros proyectos, una película sobre el presentador de televisión Fred Rogers y el remake estadunidense de la película sueca A Man Called Ove (2015).

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.