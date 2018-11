Cuenta Nicky Jam su verdad

Ciudad de México— Una infancia llena de carencias en Boston, una adolescencia marcada por la marginación, violencia y excesos y un renacimiento personal que lo llevó a convertirse en una de las máximas estrellas de la música urbana.Sin tapujos, la serie de 13 capítulos ‘Nicky Jam: El Ganador’, que se estrena hoy en Netflix, cuenta las luchas, éxitos y fracasos del laureado cantante y compositor.“Nicky es un tipo pasado de honesto. Todo el mundo lo tiene que callar porque habla más de la cuenta y él se empecinó en que la serie fuera así. Hubo momentos en que él cortaba la grabación porque decía: Esto no pasó de esa manera.“¡Hay verdad! No es un artista que le contó su serie a unos libretistas y la escribieron y la adaptaron. Luis Miguel es una serie fantástica, que es la que nos antecede a nosotros, la vi toda, pero es una historia contada”, compartió Diego Cadavid, quien interpreta a Juan Diego Medina, mánager del artista.Precisamente gracias a su encuentro con Medina, Nicky resurgió como ave fénix, abandonó los vicios y consolidó una carrera en el género urbano.“Cuando ellos dos se conocieron, Juan Diego no era mánager, no tenía idea de nada, sólo conocía mucho del género. Le comenzó a solucionar su vida familiar, y percibo que eso le generó confianza a Nicky y por eso se fueron abriendo.“Crear esa relación tan fraternal ha hecho la marca que tienen hoy en día. Le ayuda desde el corazón para parar el consumo y rodearse de amor, eso fue lo que le dio para poderse levantar y, sobre todo, que Nicky volviera a confiar en él mismo”, agregó el actor.Con la participación del propio intérprete de “Travesuras”, más que un culto a su ego, la serie pretende ser una prueba de superación y redención, sostuvo Cadavid.Y con humildad y honestidad, la estrella del género urbano se hermanó con él para sacar adelante el proyecto.“A su equipo le preocupaba mucho que me la llevara bien con él porque, como me decía Juan Diego, su mánager, no está acostumbrado a esto y si a las ocho horas se aburre, se va.“A partir de esa amistad que creamos, empezamos a trabajar en todo lo técnico de la serie y creo que tenemos un buen resultado”, expresó el actor.Dar vida al personaje no fue tarea sencilla. Cadavid se rapó, se cortó la barba y aumentó algunos kilos. Los sacrificios valían la pena por encarnar a una persona tan importante en la vida del ídolo musical.“Siempre es delicioso para uno como actor, me encanta que me toque todo eso porque es lo mágico de actuar”.