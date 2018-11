Ciudad de México— La banda británica de rock Def Leppard estrenó su versión de Personal Jesus, el emblemático primer single del álbum Violator de 1990, de sus coterráneos Depeche Mode, que además es un anticipo del lanzamiento de su compilatorio The Story So Far—The Best Of este viernes, 30 de noviembre.El tema —que en el pasado ha sido interpretado por Marilyn Manson o Johnny Cash— ahora en voz de Joe Elliott destaca más el sonido de las guitarras en una potente grabación al clásico de Martin Gore."Es el tipo de canción clásica que puede ser interpretada de muchas maneras, y como Def Leppard siempre ha sido el tipo de banda que puede mezclar géneros fue una elección sencilla para nosotros. ¡Era esto o ABBA!", dijo el guitarrista de la alineación de Sheffield, Vivian Campbell.We All Need Christmas será otra de las novedades que incluya el recopilatorio que presenta 2 CD compuestos por 35 pistas, conjunto de 1 CD compuesto por 17 pistas, vinilo 2 LP y digital.AnimalPhotographPour Some Sugar On MeLove BitesLet’s Get RockedArmaggedon ItFoolin’Two Steps BehindHeaven IsRocketHysteriaHave You Ever Needed Someone So BadMake Love Like A ManActionWhen Love & Hate CollideRock of AgesPersonal Jesus.Let’s GoPromisesSlangBringin’ On The HeartbreakRock On (Radio Remix)Nine Lives (feat. Tim McGraw)Work It OutStand UpDangerousNowUndefeatedTonightC’Mon C’MonMan EnoughNo Matter WhatAll I Want Is EverythingIt’s All About BelievingKings Of The World.