Da en el blanco

Ciudad de México— La estrella de ‘Robin Hood’, Taron Egerton, y su director, Otto Bathurst, son muy conscientes de la cantidad de películas que se han realizado sobre el heroico forajido inglés.De hecho, cuando se les preguntó sobre otra encarnación de Robin Hood, ambos cuestionaron la necesidad de la película.Sin embargo, la pareja no tardó mucho en darse cuenta del potencial que tiene el emblemático arquero para encajar en un paisaje cinematográfico dominado por superhéroes.“Queríamos hacerlo en el formato de una película de superhéroes”, le explicó recientemente Egerton a Publinews Internacional. “Ese es el tipo de filmes que mejor funcionan. Esas son las que hacen dinero. Esas son las historias que el público quiere ver”.“Así que si puedes aplicar algunos de esos tropos y técnicas de narración a una película de Robin Hood, entonces podrías tener un ganador”, comentó.“Para un público de hoy que está acostumbrado a ‘Los Vengadores’ tienes que encontrar una manera de incrementarla y hacerla sentir tan peligrosa como sea posible. Tan enérgica como sea posible”.En los avances del filme se notan muchos elementos de una película épica y de acción.“El estilo de tiro con arco en la cinta pretende que se sienta sobrehumano, ese es el superpoder de Robin Hood. Así que Otto decidió prescindir de cualquier sentido de lo que era históricamente correcto e hizo lo que era más emocionante”, explicó el protagonista.“No se trata de un relato pintoresco de la historia de Robin Hood”, expresó Bathurst, quien, tras su trabajo en ‘Peaky Blinders’, debuta en el cine con “Robin Hood”.“Cualquiera que espere eso se sentirá muy decepcionado. Tampoco debe ser una lección de historia. La película es, obviamente, a nivel histórico, completamente bananera y los trajes son extravagantes”, dice el cineasta.“Así no es como se veía ni se vestía la gente en la época medieval. Nottingham no se veía así, la minería no se había inventado en la época de las Cruzadas. Así que la película es una mezcla anárquica. Por razones de conciencia. Porque no estaba interesado en hacer una historia fiel de Robin Hood”, agregó Bathurst.

