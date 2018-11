Ciudad de México— Estar en la cima del éxito requiere trabajo arduo, sin quitar el dedo del renglón.Al menos así lo estima la actriz Carolina Miranda, quien, luego de anhelar tanto un protagónico, lo obtuvo en la serie ‘Señora Acero’, pero se percató que ser el centro de atención requería más responsabilidad.“Yo pensaba mucho que ser protagonista era muy fácil, sentía que sería lindo tener la atención de todos, ser la persona que sale en todos los pósters, que todo el proyecto va enfocado a ti, es muy bonito y a eso aspiraba.“Pero la realidad es muy distinta. Sí se siente muy bien, sí te enorgullece que salgas en todos lados, pero es una gran responsabilidad porque tienes que trabajar 10 veces más de lo que trabajan los demás, debes tener muy buena energía, actitud, porque eso contagias”, afirmó Miranda en entrevista.Pese a esto, no se arrepiente de haber interpretado a Vicenta Acero ‘La Coyote’ durante varias temporadas.“Me cansé mucho, llegué a un punto donde sentía que ya no tenía energía, me quedaba dormida en las entrevistas por el exceso de trabajo, pero al final descubres que lo disfrutas mucho porque a eso te dedicas, es una pasión”.Para la quinta y última temporada de la serie, que se transmitirá por Unicable próximamente, el personaje de Miranda evolucionará y tendrá un final inesperado.En temas del corazón, la actriz descartó por el momento contraer matrimonio con el hijo de Consuelo Duval, Michel, con quien lleva dos años de romance.Actualmente se transmite la cuarta temporada de lunes a viernes por Unicable.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.