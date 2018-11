La banda inglesa Massive Attack regresa a México en el 2019 para participar en la séptima edición del Festival Ceremonia, que estará impulsando propuestas artísticas, así como a varias organizaciones ambientales, sociales y culturales, informó El Universal.“Que venga Massive Attack es un honor, llevamos muchos años detrás de ellos, es un grupo muy importante y pilar de la música contemporánea, nuestro segundo headliner por razones de contrato no se puede anunciar hasta enero”, dijo en conferencia Diego Jiménez, productor del festival. La banda inglesa integrada por Robert Del Naja y Grant Marshall, considerados como los padres del trip-hop, no han pisado tierra mexicana desde el 2014, por lo cual la noticia de su regreso emocionará a miles de fanáticos. Por otra parte, el festival tendrá como uno de sus objetivos apoyar a la comunidad del arte, ofreciendo espacios a muchos artistas y abriendo sus puertas a aquellos que tienen talento y no tienen la oportunidad de mostrarlo. “Tenemos la idea de colocar a la comunidad artística, para que desde lo visual el festival sea una propuesta de arte y cultura”, comentó el organizador del festival Andrés Méndez. Asimismo, se colocarán stands de organizaciones en favor del medio ambiente como Greenpeace, entre otras, “En ‘Ceremonia Social’, se tiene la idea de apoyar minorías, de apoyar una diversidad, de apoyar ciertos movimientos, aprovechando el gran aforo del lugar”, indicó Monse Castera, encargada de “Ceremonia Social”. Las 30 mil personas que se esperan en la séptima edición, podrán disfrutar de Rosalía, Kaytranada, Modeselektor, Dj. Koze, Jon Hopkins, The Blaze, Yaeji, Khruangbin, Little Jesus y Parcels, entre muchos más. “Es un festival alternativo para la Ciudad de México y sus alrededores y nuestra visión como organizadores ha ido evolucionando y es por eso que en estos siete años hemos querido que Ceremonia sea un encuentro que traiga este tipo de artistas, que muchas veces sería difícil que vinieran solos”, explicó Andrés Méndez. Siendo otra de las grandes sorpresas la presentación de la cantante española Rosalía en el festival, ya que la ganadora del Grammy por su canción “Malamente”, será la primera vez que pise territorio nacional. Durante los últimos cuatro años, los organizadores del festival han trabajado cada vez más en el lado gastronómico y todas las actividades que realizan, haciendo que el público pase un gran día fuera de la ciudad. Sin embargo organizar un evento de gran magnitud no ha sido fácil, siempre pueden suceder imprevistos, “siempre es una locura, hay tantas variables, en coordinar tantas posibilidades, por más que planees las cosas, siempre pasa algo pero al trabajar con los colaboradores, siempre que hay una falla la puedes convertir en éxito, y en siete años hemos aprendido mucho”, comentó Diego Jiménez. El Festival Ceremonia se llevará a cabo en el Centro Dinámico Pegaso, en Toluca, Estado de México, el 6 de abril de 2019 y los boletos ya se encuentran a la venta.

