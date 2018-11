Con motivo de la última temporada de "Game of Thrones" , HBO ha grabado una reunión especial con el reparto, aunque no se emitirá en la cadena.HBO reunió a los actores, incluidas caras anteriores como Sean Bean, en Belfast, en una gran reunión especial moderada por Conan O'Brien.La cadena ha confirmado que el especial se lanzará en 2019, aunque los fans tendrán que comprar el Blu-ray para verlo.Según Entertainment Weekly, esta reunión especial de Juego de Tronos será exclusiva de la serie completa, que se lanzará en algún momento en 2019 después del último episodio de la ficción. La publicación asegura que Jason Momoa, quien dio vida a Khal Drogo, estuvo en Belfast a principios de año visitando el set, momento en que se habría llevado a cabo la grabación.Por el momento no se conocen más detalles sobre la reunión, y todo apunta a que habrá que esperar hasta la segunda mitad de 2019 para que salga a la luz.Los últimos seis episodios de Juego de tronos comenzarán a emitirse en abril, lo que significa que la serie llegará a su fin en mayo o junio, por lo que es probable que los fans puedan disfrutar del contenido adicional el próximo verano.Sean Bean, que interpretó a Ned Stark en la primera temporada, ya habló el pasado mes de octubre sobre el reencuentro con sus antiguos compañeros. "La última vez fue hace aproximadamente un mes en Belfast. Conan O'Brien lo hizo posible.Era el último episodio, así que nos juntamos todos. ¡Fue genial!", añadió. "Es gracioso porque con tanto trabajo apenas mantienes el contacto. Haces muchos trabajos por todo el mundo. Es como cuando veo a viejos amigos, incluso a esos viejos amigos de la escuela de teatro, y sigue siendo lo mismo. Seguimos donde lo dejamos la última vez".Bean reveló entonces la presencia de O'Brien como maestro de ceremonias. "Sí, ha sido para la octava temporada, la última. Decidieron reunir a todos los personajes para un gran evento, y él organizó la velada", añadió.

