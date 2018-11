Sale con ex de Martha

Ciudad de México— Ni amigas ni enemigas, solamente compañeras. Así es como Ana Serradilla define su convivencia con Martha Cristiana, ex esposa de su novio actual, Raúl Martínez.Hace unos días, Serradilla sorprendió con la noticia de su romance con Martínez, empresario que duró casado 15 años con Martha Cristiana; sin embargo, la protagonista de la serie ‘La Viuda Negra’ aclaró que ahora entre ellas únicamente existe un compañerismo que se rige bajo el respeto, no una amistad como se había presumido en algún momento.“Se dijo por ahí que éramos amigas. Somos compañeras, fuimos y somos compañeras de trabajo, nunca fuimos amigas, es muy distinto, y nosotras sabemos cómo vamos a manejar esta situación y está muy bien”, afirmó Serradilla, en entrevista.La actriz aseguró que la relación con su novio va muy bien y descartó que en estos momentos piensen llegar al altar.“Estamos en una etapa muy bonita”, se limitó a comentar.Hoy en día, Serradilla goza un momento de equilibrio en su vida, ya que disfruta el amor en pareja, el de su familia y su faceta laboral.“Me siento muy plena, en un momento personal y profesional muy bello.“Estoy en ese proceso de tomar la vida como llegue y disfrutarla al máximo. Estoy muy feliz”, sostuvo.Esa alegría es en parte por su trabajo, ya que en esta recta final del 2018 comenzó las grabaciones de una nueva telenovela, titulada ‘Doña Flor y Sus Dos Maridos’, donde también será la protagonista.“Doña Flor es una mujer que vive en un pueblo, tiene una vida bastante normal, entregada a los suyos, pero llega un momento de su edad donde se da cuenta de que se ha abandonado mucho, que no está dedicándose a lo que le gusta, no tiene una familia propia, así que decide luchar por ello”, dijo.El proyecto, que llegará a las pantallas mexicanas en febrero del próximo año por Las Estrellas, es el reflejo de una evolución de contenidos de Televisa, según aseveró el productor Eduardo Meza.“Con este proyecto buscamos conectar y tratar de llevar contenidos diferentes.“El reto está en adaptar esta historia a un horario familiar a través de personajes entrañables.Hablaremos de la sexualidad, la audiencia va a llorar, sufrir y disfrutar”, mencionó Meza.El melodrama contará con 62 episodios, mismos que serán grabados en locaciones como la Ciudad de México y Yucatán.En el melodrama también actuarán Joaquín Ferreira, Sergio Mur, Alejandra Ley, Liz Gallardo, Alejandro Calva y Rebecca Jones, entre otras figuras.

