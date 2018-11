Ciudad de México— ‘Narcos’ y ‘El Chapo’ serán dos series que estrenará A&E en 2019.Ambas producciones de Netflix llegarán a la televisión convencional el próximo año como parte de la programación del canal, que proyecta series como ‘NCIS: LA’ y ‘NCIS: Nueva Orleans’.El anuncio se hizo durante las actividades del UpFront de A+E Networks, que también cuenta con las marcas History, H2 y Lifetime.“Netflix cambió los hábitos de conducta del consumidor en la industria. No se asusten no llega ni al 20 por ciento del mercado mexicano, es decir, cuando tengamos estrenos de la plataforma en A&E, realmente llegaremos a toda la población mexicana”, sostuvo César Sabroso, senior vicepresidente de marketing de A+E Networks Latin America.Adelantó que History traerá a la pantalla ‘El Jesús que yo Conocí’, una miniserie de ocho partes que contará la vida de Jesucristo desde la perspectiva de personajes que estuvieron relacionados con él, como su madre María, los apóstoles Pedro y Judas, y María Magdalena.“Desde Marruecos estamos haciendo una súper producción de ocho partes, contada con perspectivas diferentes y personalizadas. Para semana llega este proyecto”, agregó el directivo.Además remarcó la importancia de crear contenidos que sean culturales e ilustrativos para el espectador y que, a diferencia de lo que se ve en la mayoría de las producciones, no esté cargado de violencia.Precisamente, para eso tienen la señal de H2, canal dedicado a programas, series y documentales relacionados con la historia mundial.Entre las novedades que mostró la Cadena fue el lanzamiento de XVOD, una plataforma digital con más de 4 mil títulos de contenido de A+E Networks, con posibilidad de registrar cinco dispositivos y tener dos de manera simultánea para la reproducción.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.