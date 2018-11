Oaxaca de Juárez.- Para demostrar su orgullo por la actriz Yalitza Aparicio Martínez, revelación de la cinta “Roma” de Alfonso Cuarón, cientos de personas hicieron fila este miércoles en la capital de Oaxaca a fin de adquirir boletos para una de las cuatro funciones extraordinarias de la cinta que proyectará Oaxaca Cine este jueves y viernes en el teatro “Juárez”, informó El Universal.La fila se prolongó por más de dos cuadras y algunos comenzaron a llegar desde el mediodía al lugar, ubicado en la avenida Juárez, para asegurar su entrada al recinto; a través del proyecto cultural de proyección cinematográfica que encabezan Isabel Rojas y Rigoberto Pérezcano, se han proyectado filmes a lo largo de siete años, el de mayor éxito la cinta de Cuarón.Fue el pasado 15 de noviembre cuando la afamada “Roma” se exhibió por primera vez en Oaxaca, en el teatro “Macedonio Alcalá” con una función que se vendió en su totalidad y a la cual asistieron Yalitza Aparicio y la otra actriz oaxaqueña Nancy García, además de familiares de la estrella, que vinieron de su natal Tlaxiaco.Para las funciones de jueves y viernes, cada boleto tiene un costo de 30 pesos, sin embargo, maestros, estudiantes y personas con credenciales del Inapam, pueden comprar una entrada con 20 pesos.En entrevista con EL UNIVERSAL, la creadora de Oaxaca Cine, Isabel Rojas, manifestó su sorpresa ante la respuesta de la gente que acudió a la venta de boletos que se programó de 16:00 a 19:00 horas. Precisó que cada una de las funciones tiene una disponibilidad de 350 butacas para igual número de personas, por lo que mil 400 espectadores podrán disfrutar de la cinta esta semana.La respuesta del público podría abrir la posibilidad de una función más, sin embargo, el anuncio se haría pasadas las cuatro funciones programadas para esta semana. “Una nueva proyección dependería de la disponibilidad del teatro y de la autorización por parte de los distribuidores de la película”, resaltó Rojas.“Roma” se exhibirá a través del sistema de televisión de paga Netflix en dos semanas, sin embargo, quienes acudieron a comprar sus boletos este miércoles, buscan la experiencia de la pantalla grande. Isabel Rojas coincide con ello y asegura que tanto en fotografía, imagen y sonido, la cinta está hecha para verse en la pantalla grande. “La organización de estas proyecciones es parte de la misión que tenemos en Oaxaca Cine. Para nosotros es fundamental difundir cine, trabajar para la formación y difusión cinematográfica en la entidad y la situación que se está dando hoy con Roma, es en parte resultado de la labor que hemos hecho años antes”, dijo.Explicó que para que Oaxaca Cine pudiera recibir películas como Roma, es necesario contar con el equipo necesario como una sala de cine digital con formato SP y sonido 7.1; equipo que se gestionó a través del proyecto. “Si una casa de la cultura o algún otro proyecto cultural quisiera recibirla, es muy difícil, por las especificaciones del equipo. Respecto a las opiniones polémicas sobre la actuación de Yalitza Aparicio, Isabel reconoció que esta cinta es compleja e invita a la reflexión. “Invita a que uno piense desde dónde quiere mirar la situación que se está presentando. Es una historia personal, una vivencia del director… la interpretación de las personas que la vean depende de la subjetividad, pero para eso es el cine, para eso es el arte, para despertar nuestro criterio y hacernos reflexionar. Ha despertado todo un movimiento en los espectadores y creo que eso es bueno”, resaltó. A pesar de la labor de Oaxaca Cine, este año, no contarán con recursos para realizar la muestra cinematográfica correspondiente al mes de diciembre. Las proyecciones que se realizan en estos días, se hacen con apoyo de los voluntarios y por nuestra cuenta. “Para la operación del proyecto ya no contamos con recursos. Ha sido un año complicado, con recortes en el presupuesto que año con año ejercemos, no sé si podamos tener proyecciones en diciembre, pero esperamos que el próximo año sí se puedan reanudar”, agregó.

