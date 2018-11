Axl Rose: Queen y Freddie son los mejores de todos los tiempos

Madrid— El vocalista de Guns N'Roses, Axl Rose, casi nunca hace entrevistas, pero recientemente concedió una a la revista Atlas de Etihad Airways con motivo de su entonces futura visita a Abu Dhabi, donde la banda actuó este pasado fin de semana —acortando su repertorio precisamente por enfermedad del cantante— dentro de las actividades por el Gran Premio de Fórmula 1.En dicha entrevista, Axl Rose habló de su gran afición por la Fórmula 1, de su admiración por el piloto británicoLewis Hamilton y de su amistad con el finlandés Kimi Raikkonen."Tengo mucho respeto por estos tipos y lo que hacen. Me encanta verles", reveló el músico estadunidense de 56 años.La conversación se centró en la música cuando se le pregunta quién es el mejor frontman (líder) de una banda.Para mí, eso es fácil. Queen es la mejor banda y Freddie Mercury es el mejor frontman de todos los tiempos. La banda es la mejor porque abarcó muchos estilos diferentes", aseguró.Axl Rose fue, de hecho, uno de los participantes en el concierto de homenaje a Freddie Mercury que tuvo lugar en 1992 meses después de la muerte del cantante de Queen —grupo otra vez de actualidad por el reciente biopic sobre su historia—. Allí cantó We Will Rock You y Bohemian Rhapsody junto a Elton John en la parte final del recital en el estadio de Wembley—al principio actuaron Guns N'Roses al completo—.Centrándose después en el presente de Guns N'Roses, que llevan desde 2016 recorriendo el planeta con su lucrativa gira de reunión con la vuelta del guitarrista Slash y el bajista Duff McKagan, Axl advirtió que se mantienen enérgicos porque todos juntos quieren dar lo mejor para sus fans."Nos motivamos unos a otros para ir más allá en nuestra interpretación y compromiso. No importa cuantas actuaciones hagas, cada público es diferente y te alimentas de eso", planteó el vocalista, quien por último habla de su pasión por las bandas sonoras por su combinación de orquesta e instrumentación moderna.

