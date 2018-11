Demanda exesposo de Houston a Showtime

Bobby Brown, exesposo de la fallecida intérprete Whitney Houston, presentó una demanda en un tribunal de Nueva York por el documental Whitney: Can I Be Me por utilizar de manera indebida imágenes del reality Being Bobby Brown del 2005.De acuerdo con NBC News, en el documento se afirmó que Brown y su difunta hija aparecen en la cinta durante más de 30 minutos, a pesar de no haber firmado nunca un permiso para la utilización de las grabaciones.Se solicita en la demanda, presentada por los abogados del cantante y de la herencia Bobbi Kristina Brown, 2 millones de dólares a los acusados, entre los que se encuentran las compañías Showtime y la BBC.Passion Pictures, Tracey Baker-Simmons, Wanda Shelley, B2 Entertainment y Simmons Shelley Entertainment son los demás imputados."Las grabaciones se realizaron antes del divorcio en 2007 entre Brown y Houston. Brown nunca firmó ni ejecutó un lanzamiento para la transmisión del material que aparece en la película", se lee en el texto.Se anexó al escrito una carta de Nick Broomfield, codirector del documental quien no está siendo directamente inculpado, a los representantes de Brown para obtener una entrevista nueva para el filme."Tenemos un gran respeto por Bobby Brown, su trabajo como artista y sus logros. Creemos firmemente que ha sido juzgado muy duro, y que le gustaría ver esto como una oportunidad para que cuente su historia desde el corazón", dice la misiva.El largometraje se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca en abril del 2017 y se transmitió por primera vez en Showtime en agosto de este año; ha sido bien recibida por la crítica, marcando un índice de aprobación del 86 por ciento en Rotten Tomatoes.Hasta el momento, ningún representante de Showtime ha realizado algún comentario sobre la demanda de Brown.

