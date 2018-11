Alza su 'voz'

Ciudad de México— Taylor Swift fue nombrada la más influyente de Twitter en 2018.La compañía de análisis de redes sociales Brandwatch publicó su lista anual de los más influyentes de Twitter, donde Swift, de 28 años, quedó en primer lugar con un puntaje de 98 sobre 100... pese a haber publicado solamente 13 tuits este año.Katy Perry quedó en segundo lugar con 96 puntos, por delante de Kim Kardashian West, Demi Lovato y Ellen Degeneres.Ahora Swift ya no es solo la reina de YouTube, también de Twitter y esto se debe a los métodos de medición de Brandwatch, la compañía de análisis de medios sociales. Según sus métricas, la cantante consiguió con solo 13 tuits 98 puntos sobre 100 posibles. Superó por una unidad a Liam Payne (97 puntos), exmiembro de One Direction y ahora solista.Detrás de ellos dos están el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cantante Katy Perry, la campeona de Instagram Kim Kardashian y la artista Demi Lovato, todos con 96 unidades.Los puntajes se basan en una variedad de métricas de Twitter, pero la metodología se centró principalmente en cuánta participación real crearon las cuentas individuales.“Si bien es cierto que tener muchos seguidores, retuits o respuestas son criterios que van a ayudar, cuanto más influyentes sean las personas que están interactuando con ellos mejor será su puntuación de influencia”, aseguró Gemma Joyce, periodista de datos de Brandwatch, en un blog sobre las listas.A pesar de ser considerados influyentes, algunas de las celebridades en la lista ni siquiera parecen estar en Twitter. “Justin Bieber, quien ha sido una constante en la lista de los 10 principales en los últimos tres años, rara vez usa Twitter y, sin embargo, es capaz de generar una gran cantidad de participación”, declaró Joyce.Swift solo tuiteó 13 veces en 2018 (sin incluir los retuits) y dejó de publicar en la red social en junio. Su último tuit es un video de un dúo con el cantante Robbie Williams.Esto demuestra que no es necesario enviar mensajes todo un día o subir contenido cada segundo para ser influyente. Probablemente también ayuda ser famoso (los músicos en particular dominaron ambas listas).En la lista de hombres, Liam Payne fue nombrado el más influyente, seguido por Donald Trump, Justin Bieber, Barack Obama y Cristiano Ronaldo.Celebridades con más influencia en TwitterTaylor SwiftKaty PerryKim Kardashian WestDemi LovatoEllen DegeneresLiam PayneDonald TrumpJustin BieberBarack ObamaCristiano Ronaldo

