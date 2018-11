Los personajes como Willy Wonka, los Oompa-Loompas y Matilda, entre otros pertenecientes al universo del escritor Roald Dahl, serán retomados por Netflix en nuevas historias y series animadas.De acuerdo con un comunicado, la plataforma de entretenimiento anunció que trabajará en colaboración con The Roald Dahl Story Company para adaptar las historias del autor británico."Nuestra misión, deliberadamente ambiciosa, es que todos los niños del mundo tengan la oportunidad de conocer la magia y el mensaje positivo de las historias de Roald Dahl", expresó Felicity Dahl, viuda del escritor.Melissa Cobb, vicepresidenta de Kids&Family Content de Netflix, comentó que es un honor y algo muy divertido poder sumergirse en los extraordinarios mundos e historias de Dahl.Algunos de los títulos que adaptarán son Charlie y la Fábrica de Chocolate, Matilda, El Gran Gigante Bonachón, Boy: Relatos de Infancia, Volando Solo, El Cocodrilo Enorme, Billy y los Mimpins, Puchero de Rimas, entre otros.Gideon Simeloff, director de Estrategia de The Roald Dahl Story Company, destacó la calidad en la narración y la innovación de la plataforma de entretenimiento y aseguró que no existe otro lugar que pudiera ofrecer el contenido animado dirigido a toda la familia.Roald Dahl fue un escritor para niños y adultos reconocido por sus grandes historias, las cuales han sido adaptadas en la pantalla grande y en producciones teatrales.Algunos de sus textos infantiles son considerados como los mejores de todos los tiempos; sus historias manejan generalmente la fábula moral, el humor y la crítica a la sociedad contemporánea.La producción para la primera serie comenzará en 2019.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.