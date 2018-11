Estrella innata

Cuando el tema ‘Vuelve a la Escuela’ termina y alguien tiene que acercarse a proscenio para recibir una merecida ovación, el público de ‘Vaselina: Está de Regreso’ se dirige a Lilibeth Coppel, la nueva estrella del teatro musical en Ciudad Juárez.La joven, de 16 años, ha cautivado a todos aquellos que desde el sábado pasado han tenido la oportunidad de escuchar su impresionante voz y de ver su enérgica presencia escénica en la obra de Producciones MAG y Fundación Grupo Imperial.“Es la primera vez que hago teatro musical y me siento muy bien porque esto es lo que quiero hacer, me gusta mucho el teatro musical (…) Cuando era niña yo vi ‘Vaselina’ y en ese instante volteé a ver a mi mamá y le dije: ‘Mamá, te prometo que algún día voy a hacer ese musical’, y pues aquí estoy, y estoy muy feliz por eso”, platica Coppel a El Diario de Juárez.A pesar de no tener experiencia previa en este arte y de relatar que el estar sobre el escenario del Teatro Víctor Hugo Rascón Banda –que tiene una capacidad para mil 737 personas– ciertamente le provoca nervios, ella asegura que su estadía en Producciones MAG le ha proporcionado herramientas para confiar en ella y su talento.“Ella es una chica un poco cohibida, muy seria y muy responsable en su trabajo, sin embargo, esa cohibición es como una manera en la que ella protege su gran talento. Entonces, ahora estamos ayudándole a sacar ese talento”, afirma el productor y director general de la obra, Mario García.Él también explica que la canción que Lilibeth canta: ‘Vuelve a la escuela’, fue interpretada por un hombre el año pasado, por lo que, para las presentaciones del pasado fin de semana y de estos días, que forman parte de la décimo sexta Semana Cultural de Grupo Imperial, se modificó la pieza por completo.“Se hizo un arreglo especial para ella, para aprovechar su voz lo más posible. El arreglo es diferente al del año pasado, muy diferente; la canción dura ocho minutos, esta más larga y así podemos mostrar el potencial que también tenemos como compañía, porque hemos crecido en voces”, comenta.Para estas presentaciones Coppel, junto a los 40 actores, cantantes y bailarines –desde los 14 y hasta los 36 años– que conforman el elenco, se preparó durante un aproximado de tres meses y medio, luego de quedar seleccionada en la audición que Producciones MAG llevó a cabo en julio.Debido a la gran admiración que siente por la actriz, cantante y compositora estadounidense Barbra Streisand, Lilibeth audicionó con la pieza ‘Don’t rain on my parade’ de la película ‘Funny girl’, la cual es su musical favorito.Después, realizó también una prueba de danza y, tras quedar seleccionada, se sumó al proyecto de ‘Vaselina: Está de regreso’, para el que asistió a ensayos de lunes a jueves, y sábados, cuatro horas diarias, aproximadamente.“Ahorita tiene un papel especial y los papeles especiales se cuidan bastante y ella lo desarrolla muy, muy bien. También hay que trabajar con ella en concientizar el cómo va a manejar su voz, cómo va a cuidar su voz, la técnica, la disciplina (…) Esto es una forma de mostrar a nuestra ciudad cuanto talento hay en Juárez. Así como Lilibeth hay muchos. Tenemos aquí talentos potenciales muy buenos, tanto en danza, como en actuación y en canto”, dice García.Teniendo como meta el crecer artísticamente y continuar desarrollándose en lo que tanto le apasiona: el teatro musical, Lilibeth, comparte que esta ha sido una experiencia de mucho aprendizaje y que se siente muy feliz por tener la oportunidad de formar parte de ‘Vaselina: Está de regreso’.“Son muchos nervios, pero muy bonitos nervios. Aprendí a confiar en mi, a ir más allá de lo que ya tengo. De Mario aprendí a siempre estar un paso más adelante (…) A ser más creativa y a creer más en mi”, concluye.Actualmente ‘Vaselina: Está de regreso’ esta ofreciendo funciones gratuitas para instituciones educativas como parte de su programa AÍDA, encaminado a promover la educación y la cultura en nuestra ciudad.Las presentaciones abiertas al publico se llevaron a cabo el sábado 24 y domingo 25 de noviembre. Para escuchar el número musical donde Lilibeth interpreta a Viola, puedes ingresar a YouTube y buscar: ‘Vuelve a la escuela – Vaselina’.Nombre completo: Lilibeth Coppel HernándezEdad: 16 añosLugar y fecha de nacimiento: Ciudad Juárez, Chihuahua, el 29 de marzo de 2002Estudió en… la Escuela Secundaria Técnica Número 60 y actualmente cursa el tercer semestre de preparatoria en el Colegio de Bachilleres Plantel Número 7Formó parte de… la Rondalla Voces y Guitarras de la Escuela Secundaria Técnica Número 60Cantante favorita: Barbra StreisandMusical preferido: ‘Funny Girl’ de 1968

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.