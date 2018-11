Pensaron que estaba muerto

Los Angeles— Tom Cruise es famoso por su disciplina al realizar alguna filmación y más si de acrobacias de riesgo se trata. Su gusto por las escenas que requieren de saltar hacia un helicóptero en movimiento o peleando con varios hombres sobre algún rascacielo.Durante el rodaje de ‘Misión imposible: Fallout’, la última entrega de la saga de acción, los directores y actores presenciaron un momento que pudo ser mortal para el intérprete.La revista Esquire confirma que los miembros de la producción pensaron que el actor había muerto mientras filmaba una escena de riesgo en la que tendía que colgar de una cuerda bajo un helicóptero y se dejaba caer hasta la parte baja de la aeronave en la que había una carga.En el corte final de la película se puede ver el momento en el que todos creyeron que la caída había sido mortal: Cruise caía desde la parte alta de la cuerda hasta la carga. De acuerdo con Esquire, Rebecca Ferguson y Henry Cavill (coprotagonistas de la cinta), también tenían el corazón en la mano durante las escenas.“Me escuché a mí misma gritar. Realmente pensé que se había caído”, dijo Ferguson. “Hubo un grito ahogado de todos los asistentes”, confirmó Cavill.Tom Cruise también comentó que estas escenas tenían una dificultad alta. “Realmente me deja sin aliento. De esas tomas no haces muchas. Las haces hasta que las consigues”, comentó.Esta no es la primera vez que Cruise sufre de algún inconveniente durante la filmación: se rompió el tobillo al saltar entre los tejados de Londres durante el rodaje.

