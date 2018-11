Se desnuda para revista mexicana

Ciudad de México—Algo que caracteriza a las hermanas Kardashian, es mostrar sus cuerpos desnudos ya sea en redes sociales o en reconocidas revistas, algo que les ha costado muchas críticas. Kim Kardashian está mucho más acostumbrada que el resto de sus hermanas, pero Kourtney Kardashian también quiere dejar claro ahora, por qué ella ha recurrido al cuerpo desnudo para posar en alguna ocasión.Kourtney Kardashian ha posado hasta en tres ocasiones desnuda. Primero, cuando estaba embarazada de su tercer hijo, Reign Aston Disick. Después, una vez recuperó la figura atlética de la que presume tan a menudo en su cuenta de Instagram. Y ahora, para GQ México.“Un cuerpo durante el embarazo es hermoso. Siempre disfruté muchísimo estar embarazada, es un estado muy bonito y eso fue lo que quise mostrar. En el segundo estudio, me retrataron por detrás, acostada en el piso; me encantó, sentí poder en mi cuerpo y quise transmitirlo a las mujeres”, comentó Kourtney Kardashian en la entrevista con GQ México.“Estas fotos fueron cuidadas de manera profesional; tengo, por supuesto, mis límites, pero sí estoy muy cómoda en mi propia piel y creo que es importante exponer imágenes positivas de nuestro cuerpo”.Que Kourtney Kardashian haya recibido tantas críticas como el resto de su familia, sea por las fotos desnuda o por cualquier otro tema, es algo con lo que ha tenido que aprender a lidiar.“Hay momentos en los que sí me importa lo que dicen y hay otros en los que para nada”, expresó Kourtney Kardashian.“Tengo que practicar constantemente la seguridad en mí misma y recordarme que los comentarios negativos vienen de personas que en realidad no me conocen ni están en mi situación”.

