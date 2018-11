Against all odds, I really dug #Aquaman, which offers thrills chills and a whole lotta adventure for the whole family! Also the president of the United States is a demonstrably evil racist and there appears to be nothing we can do about that! See it on the biggest screen possible



— Scott Wampler™ (@ScottWamplerBMD) 26 de noviembre de 2018

With #Aquaman, James Wan has crafted a world the likes of which we've never seen on screen before. It truly is an undersea Star Wars, with a palpable sense of history, hammerhead sharks with human legs who can pop, lock, and drop it, and flat-out incredible creature design. 🙌



— Ben Mekler (@benmekler) 26 de noviembre de 2018

#Aquaman is ... good! It's certainly greater than the sum of its parts. It's chock full of ridiculous elements but it’s all so inherently bonkers that you’d have to be an utter killjoy to not get caught up in it pic.twitter.com/VV5PMGT9er



— Jim Vejvoda (@JimVejvoda) 26 de noviembre de 2018

Madrid— Los primeros pases para prensa de Aquaman están teniendo lugar, y con ellos están llegando las primeras reacciones a la película. La próxima cinta de Worlds of DC que dirige James Wan y protagoniza Jason Momoa está agradando a los primeros espectadores, que ya la comparan incluso con Star Wars. Palabras mayores... bajo el agua.Parece que Wan ha logrado en su primera película de DC lo que Zack Snyder nunca llegó a conseguir, crear un filme que agrade a críticos y fans por igual.Las primeras impresiones publicadas en Twitter aseguran que es "una explosión absoluta", "asombrosamente hermosa" e incluso algunos dicen de ella que es "un Star Wars submarino"."Contra todo pronóstico, realmente disfrute Aquaman", escribe Scott Wampler. "Ofrece escalofríos emocionantes y es una aventura para toda la familia. ¡Además el presidente de Estados Unidos es demostrablemente racista y no hay nada que podamos hacer al respecto! Véanla en la pantalla más grande posible"."Aquaman es todo lo que los fans de DC han estado esperando y mucho más", señala Ben Mekler. "Acción extravagante, una sorprendente creación de mundos, números musicales fascinantes en los que Aquaman utiliza las almejas como zapatillas y una brillante actuación de Jason Momoa. Realmente sientes que DC ha enderezado la nave"."Con Aquaman, James Wan ha creado un mundo que nunca antes habíamos visto en pantalla. Verdaderamente es un Star Wars submarino, con un sentido de la historia palpable, tiburones martillo con piernas humanas y un diseño de criaturas increíble", destaca Mekler en un tiut posterior."Aquaman es... bueno, es mucho más que la suma de las partes", dice Jim Vejvoda."Está repleto de elementos ridículos, pero es todo tan increíblemente loco que tendrías que ser un auténtico psicópata para no quedar atrapado en ella".Y así una serie de publicaciones en la que resaltan diferentes aspectos del film como la interpretación de "Julie Andrews poniendo voz a un Kraken gigante", el "encanto de Momoa interpretando a Arthur Curry" o las grandes dosis de diversión y locura que componen el film. "No puedo creer lo grande, loco y creativo que se vuelve", sentencia Mike Rougeau.Parece que James Wan ha logrado componer un film que funciona perfectamente tanto individualmente como dentro del Universo DC.El director tenía una visión muy clara de la historia y ha sabido combinar con acierto grandes dosis de acción con un irreverente humor apoyado en la actuación de Momoa.