Vuelan con alas propias

Ciudad de México— “Alas para qué las quiero, si tengo mi belleza para triunfar”... Esta podría ser la frase de varias exangelitas de Victoria's Secret, quienes, lejos de padecer su retiro de la firma de lencería, sus carreras florecieron y acrecentaron su fortuna.Con la reciente salida de Adriana Lima de este selecto club, echamos un vistazo a las modelos que, una vez que dejaron el paraíso de ropa interior, demostraron que pueden volar por sí mismas.Adriana LimaLa brasileña acaba de colgar las alas, luego de participar en el desfile anual 18 veces.Rankeada en los últimos años como la segunda modelo mejor pagada del mundo (el primer lugar está ocupado por Gisele Bündchen), dijo a la revista People que desea volcar su atención en proyectos que se enfoquen en el empoderamiento de la mujer.Lima confesó que para perder en dos meses los 22 kilos que aumentó durante su embarazo, se ejercitaba dos veces al día y bebía cuatro litros de agua. Una semana antes del show sólo tomó malteadas de proteína y ayunó por completo 12 horas antes de la presentación.A sus 37 años, la maniquí que ha trabajado en campañas publicitarias de firmas de moda internacional, ha sido fotografiada por los mejores artistas de la lente y ha aparecido en infinidad de revistas de moda, tiene un valor estimado de 75 millones de dólares.Alessandra AmbrosioOtra brasileña que participó en su último desfile (el número 17) el año pasado. Al partir, Alessandra dijo que dedicaría más tiempo a su línea de trajes de baño "Ale by Alessandra", que ella misma modela, y que usan influencers de moda como Nina Dobrev, Heidi Klum, Jenna Dewan, Hailey Clauson y Candice Swanepoel.Para un desfile de lencería, cuenta que tuvo que perder su “baby weight” en tres meses: llevó una dieta de mil 200 calorías al día con comida que odiaba, y juró no volver a hacerlo.“Hay demasiada presión antes de un show”, admitió.Sin ser la modelo mejor pagada ni la más buscada, Alessandra puede vivir de acuerdo con su lema ‘Stay forever on vacation’, ya que está valuada en 45 millones de dólares.Además, se ha dado el gusto de coquetear con la actuación, como hizo el año pasado en el filme ‘Guerra de Papás 2’.Gisele BündchenEl pudor, más que los casi 20 kilos que pueden llegar a pesar las alas o el entrenamiento extenuante al que se someten antes de un desfile, fue lo que obligó a la modelo más rica del mundo a dejar Victoria's Secret.Gisele abandonó la marca en 2006 tras siete años de portar la alas, ya que se sentía incómoda al ser fotografiada llevando tan sólo un bikini o una tanga, según narra en su libro "Lessons: My Path to a Meaningful Life".La brasileña dejó así un contrato de 20 millones de dólares con VS, lo que representaba el 80 por ciento de sus ingresos, y se dedicó a hacer campañas publicitarias trabajando con marcas de lujo.También creó su propia línea de lencería, de cremas naturales para la piel y de sandalias, que vende aproximadamente 25 millones de pares al año.Junto con su marido, Tom Brady, QB de los Patriotas de Nueva Inglaterra, forman una de las parejas más poderosas entre las celebridades, con una valuación de 180 millones de dólares para él, y ¡360 millones de dólares para ella!Miranda KerrLa primera modelo australiana que logró colgarse las alas de Victoria's Secret dejó la compañía hace cinco años, entre rumores de que la despidieron por su mal carácter.Verdad o no, Kerr, de 35 años y fundadora de KORA Organics, ha alcanzado el éxito no sólo como modelo, sino como emprendedora. Su popularidad en las redes sociales (casi 12 millones de seguidores en Instagram) la hicieron pasar de supermodelo a experta en salud y bienestar; tiene un hijo con el actor Orlando Bloom, y el año pasado se casó con el multimillonario Evan Spiegel, cofundador y CEO de Snapchat.Hablar de su vida privada, como cuando obligó a Bloom a orinar en una taza en la sala de parto para que no se perdiera el nacimiento de su hijo, también le han dado notoriedad y popularidad.Y aunque esté casada con uno de los millennials más ricos del planeta, la modelo y su empresa de belleza están valuadas en 45 millones de dólares.Karolina KurkovaYa casi no desfila, pero la supermodelo checa, a su 34 años, sigue apareciendo en campañas publicitarias y portadas de revistas de moda.Reclutada por Victoria's Secret desde adolescente, Kurkova , a los 24 años y en la cúspide de su carrera, comenzó a tener problemas de tiroides, que la hicieron aumentar 15 kilos y sufrir síntomas de menopausia prematura.Y aunque se sometió a tratamiento médico, se alimentó con vegetales, ensaladas y proteínas, y se ejercitó durante horas para volver a estar en forma, las duras críticas aparecieron en cuanto se le vio en la pasarela con una figura más llena de lo acostumbrado.Eventualmente estabilizó su peso y terminó su ciclo como “ángel” hace 10 años, se casó y tuvo dos hijos, y fue precisamente pensando en ellos que se unió con pediatras y profesionales de la salud holística para crear ‘Gryph & Ivy Rose’, una línea herbal de productos para la piel y el baño de los niños.Valuada actualmente en 16 millones de dólares, Kurkova vive con su marido y sus hijos en NY.Heidi KlumDeseaba ser bailarina, pero su belleza adolescente la hizo ganar un concurso de modelaje que la llevó a trabajar a NY. Y fue su participación como ‘ángel’ en el desfile de VS lo que impulsó su carrera.Esta alemana de 45 años ha sido quien más rápido ha recuperado su figura (¡cinco semanas!) después de dar a luz para estar lista para un desfile de lencería.Entre portadas de Sports Illustrated, películas de Hollywood y su rol como productora y presentadora de Project Runway, Klum encontró tiempo para escribir su autobiografía.Juez de America's Got Talent, diseñadora de su propia línea de lencería, que se vende en mil 800 tiendas alrededor del mundo, perfumes, zapatos y cosméticos, gana alrededor de 19 millones de dólares al año.“Me gusta modelar”, le dijo a Forbes en 2012. “Pero sí estoy frente a una cámara fotográfica durante 14 horas al día, no uso mucho mi cabeza”.Ahora está valuada en 90 millones de dólares.Tyra BanksUna de las modelos icónicas de los desfiles de VS es Tyra Banks, quien en su primer día de trabajo en la compañía fue despedida porque los estilistas no supieron cómo peinar su cabello rizado.Un año después le dieron otra oportunidad, y en esa ocasión recurrió a su propio peluquero para que le lavara, secara y planchara el pelo. El resultado fue una mancuerna fabulosa con la firma que duró una década.Banks, de 44 años, fue la primera modelo de color que firmó con Victoria’s Secret, y también fue la primera en aparecer en las portadas de GQ y Sports Illustrated.Además de caminar en pasarelas alrededor del mundo, ha hecho películas, ha sido productora y conductora de su propio show y del mega popular reality America’s Next Top Model (que cuenta con 17 ediciones internacionales), tiene su propia marca de cosméticos, y ha escrito tres libros.Actualmente se le puede ver como anfitriona en America’s Got Talent, dando cursos de “marca personal” en Stanford y comprando y vendiendo propiedades en Pacific Palisades, lo que le da a esta mujer multitarea una valuación de 90 millones de dólares.