Viste de realidad a la fantasía

Ciudad de México— Su especialidad es crear vestuarios para películas, y lo hace tan bien, que ha sido nominada al Oscar en 12 ocasiones y ganado cuatro de esas estatuillas (por su trabajo en ‘Chicago’, ‘Memorias de una Geisha’, ‘Alicia en el País de las Maravillas’ y la primera parte de la saga ‘Animales Fantásticos’).Se llama Coleen Atwood y también se ha encargado de realizar los coloridos atuendos de series como ‘The Flash’, ‘Supergirl’ y ‘Arrow’.Nacida en Yakima, Washington, es egresada de la afamada escuela de arte Cornish College of the Arts de Seattle. Su primera oportunidad en el cine fue con la cinta juvenil Un Extraño en Casa (1984), dirigida por Michael Apted.Desde entonces ha forjado una carrera de casi 35 años y 37 premios internacionales, de los cuales nos platica en entrevista exclusiva.¿Qué te gusta más: hacer vestuariospara superhéroes, cintas de época,fantasía o terror?— Me gusta toda esa diversidad de géneros y hacer cosas totalmente diferentes. Me encanta retarme a mí misma de diversas formas. Por ejemplo, que te contraten para una cinta como ‘Memorias de una Geisha’ es fantástico, una cosa bestial, me encantaría hacer algo así de nuevo.Lo que hace que mi trabajo sea interesante es que nunca sé cuál será mi próximo proyecto. Es muy enriquecedor no saber a qué te enfrentarás después. Así, cuando llega tu nueva asignación, estás fresca y no te sientes estancada”.¿Alguna vez te has quedado con una pieza de vestuario?—Nunca me he llevado nada, aunque muchas veces me hubiera gustado hacerlo. Hace varios años, cuando empecé, los estudios no se quedaban con los vestuarios, los vendían o simplemente los desechaban. Era algo terrible, doloroso, pero así era la industria.Pasaron los años y empezaron a almacenarlos para tenerlos como archivo y darle su valor necesario. Por ejemplo, casi todos los atuendos de ‘El Jinete sin Cabeza’ se perdieron. Fue una lástima, porque de verdad me gustaban mucho. Ahora quedan muy pocos y son considerados una rareza de colección.En ‘Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald’ vuelves a trabajar con Johnny Depp. ¿Cómo es tu relación laboral con él, después de tantos años colaborando juntos?—Él es como un hermanito para mí, es muy divertido trabajar juntos. Yo le llevo muchas ideas, hablamos mucho sobre el proyecto, nos reímos y escuchamos mucha música, ¡casi ni nos enfocarnos en el vestuario! Ya cuando nos ponemos serios y nos enfocamos en las pruebas, todo fluye de una forma muy natural.Johnny es muy agraciado con el vestuario que le pongas y no es vanidoso, no se la pasa viéndose al espejo. Lo que hace es sentir el vestuario, convertirlo en su segunda piel de una forma muy intuitiva. Es muy físico, muy coreográfico, y eso es genial para una pieza de vestuario. Le da más vida.Otra gran mancuerna que has forjado es con Tim Burton, con quien recientemente colaboraste en ‘Dumbo’— Tim es como el hermano mayor malo, el rebelde. Los conozco a él y a Johnny tanto, que de verdad son como mi familia. Tim y yo hemos hecho 12 películas juntos, así que tenemos una larga historia en común. Siempre le muestro todas mis ideas, cada boceto y diseño, mis propuestas y mi trabajo.A veces los ve rápido y otras con más tiempo, pero siempre observa mucho. Rara vez te pide cosas o te da opiniones concretas; generalmente deposita en mí toda su confianza. Es un entendimiento muy orgánico el que tenemos, no hay que hablar mucho para saber lo que queremos.¿Qué otro proyectos tienesactualmente?— Estoy trabajando en una cinta contemporánea (‘Now Is Everything’), algo inusual para mí. Tiene una trama muy relevante para lo que sucede en el mundo y quería estar en ella.También estoy tratando de hacer un libro sobre mi trayectoria, por lo que me he puesto a ver todas mis películas. Había olvidado muchas cosas que había hecho, que ahora redescubro y las valoro mucho más. El plan es editarlo probablemente para el año 2020, pero la verdad es que exige muchísimo trabajo.