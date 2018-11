Dama atea y feminista

Los Angeles— Emma Thompson es buena en todo lo que hace. Saltó a la fama como actriz, pasión que le otorgó el Oscar por ‘Howards End’ (1992). También tiene una estatuilla como escritora, por la adaptación de ‘Sentido y Sensibilidad’ (1995).Y como activista no se calla nunca. Pelea por la igualdad y la transparencia salarial en la industria de la que forma parte. Además, asume de manera personal las causas en las que cree, como lo demuestra la adopción de Tindyebwa Agaba, quien fue un niño soldado en Ruanda.La proximidad a los 60 años no frena a esta londinense, atea declarada y defensora de Greenpeace que recibió en tenis su nombramiento como Dama del Imperio Británico y cuyo último trabajo, un anuncio navideño al que prestó su voz, fue prohibido en la televisión de Islandia.El spot cuenta la historia de un pequeño orangután de nombre Rang-tan que se adentra en el dormitorio de una niña tras escapar de la destrucción de la selva causada por los comerciantes de aceite de palma.Con lo mucho que te juzgan como actriz, ¿eres también dada a juzgar?“Sólo cuando te sientas en el lugar que ocupan los jueces en un tribunal, ahí en alto, te das cuenta de lo fácil que es juzgar desde esa posición. Lo fácil que es sentirse por encima de todos”.Y como estrella, ¿también es fácil sentirse por encima de todos?“Supongo que es fácil y que yo también cometo esos errores. Pero mi familia se encarga de bajarme los humos. Cuando disfrutas de una posición como la mía, es bueno ir de vez en cuando a comprar leche. Y yo lo hago. Estoy segura de que en ocasiones soy una mandona o una malcriada”.“Pero en casa me encargo de la cocina, de las compras y he limpiado alguno que otro baño. Intento tener los pies en el suelo, pero claro que estoy muy mimada porque cuento con una asistente personal sin la que me sería imposible hacer lo que hago”.Este año has participado en un serie (Upstart Crow), en una película para TV (King Lear), has hecho varios trabajos de voz y tienes los filmes, Johnny English y El Veredicto. ¿Qué haces en tus ratos libres?“¡Duermo! (risas). Te diría que voy al cine, pero ya no hay películas que duren dos horas. Tampoco soy mucho de ver la tele aunque vi The Crown de un jalón. Si tengo dos horas, leo. Me gustan las novelas históricas como las de Philippa Gregory o el trabajo de esa gran escritora feminista Rebecca Solnit”.Tu defensa de la igualdad, del feminismo, es muy anterior al movimiento #MeToo. ¿Han mejorado en algo las cosas?“Cambian y no cambian. Sobre todo y ante todo soy una feminista que cree en los derechos de la mujer y en la igualdad. Y me es imposible sentir simpatía o fe por cualquier institución que sistemáticamente oprima a la mujer. Por eso soy atea. Porque la religión cuenta con una larga historia de opresión de la mujer”.