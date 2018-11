Piden fans regreso de Marty McFly

Madrid– En los últimos años, el número de nuevas versiones en Hollywood se ha incrementado tanto que a veces incluso cuesta ver la diferencia entre unos y otros. Y aun así los fans quieren más, porque una nueva encuesta ha revelado que ‘Volver al Futuro’ (‘Back To The Future’) es la franquicia que más desean ver reversionada.La saga prortagonizada por Marty McFly fue la elegida por los encuestados como la favorita para un remake, superando en número de votos a otras grandes franquicias como ‘Matrix’ o ‘Los Juegos del Hambre’ (‘The Hunger Games’). Doc Brown y Marty McFly son los personajes más esperados por el público.The Hollywood Reporter realizó la encuesta con Morning Consult con un total de 2021 adultos. En total un 71 por ciento de los participantes eligió dar un nuevo paseo en el DeLorean de ‘Volver al Futuro’, seguida de cerca por ‘Toy Story’ con un 69 por ciento, ‘Indiana Jones’ con un 68 por ciento y ‘Jurassic Park’ con un 67.Sin embargo, hay que tener en cuenta que, sin contar ‘Volver al Futuro’, las otras tres franquicias ya tienen una secuela en camino, por lo que habría que ajustar los resultados a “regresos de franquicias más esperados por el público”.Otras franquicias más actualizadas como ‘Star Wars’ o ‘Los Vengadores’ (Avengers) se encuentran más abajo en el ranking, con 63 y 57 por ciento respectivamente.Por debajo de superhéroes y Jedis se encuentran otras franquicias cuyo regreso es poco probable, como ‘Matrix’ (54 por ciento) o ‘Los Juegos del Hambre’ (55 por ciento), y destaca el bajo porcentaje recibido por ‘Avatar’ (53 por ciento), teniendo en cuenta que James Cameron está trabajando en cuatro secuelas de la película original.“Hay una fuerte demanda de reinicios y secuelas por parte de los espectadores, lo que es una buena noticia para los estudios cinematográficos que buscan capitalizar el sentimiento de nostalgia”, explica Tyler Sinclair, vicepresidente de Morning Consult a The Hollywood Reporter.“Nuestra encuesta demuestra que la mitad de los estadunidenses está esperando para revivir ese sentimiento”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.